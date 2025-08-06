ВОЈНА ВО ГАЗА
Израелската војска и нелегалните доселеници ги засилија нападите на окупираниот Западен Брег, при што загинаа најмалку 1.013 Палестинци / AP
6 август 2025

Американскиот Стејт департмент во вторник потврди дека уште еден Американец е убиен на окупираниот Западен Брег и повика на израелска истрага.

„Станува збор за насилна ситуација. Имаше неколку Американци кои починаа“, изјави портпаролката Тами Брус пред новинарите кога беше прашана дали агенцијата го повикала Израел да ги истражи смртните случаи.

Хамис Ајад, палестински Американец, почина во четврток од вдишување чад во Силвад, село во централниот Западен Брег, откако израелските доселеници запалија автомобили и куќи.

„Нашиот прв приоритет, што не е мото или слоган, е безбедноста на Американците насекаде“, рече Брус.

Додека деталите за смртта на Ајад сè уште се откриваат, Брус рече дека САД го повикале Израел да ги истражи случаите.

„Секако, го повикавме Израел да ги истражи сите овие случаи“, додаде таа.

Палестинскиот Американец Сајфолах Мусалет беше претепан до смрт минатиот месец. Неговото семејство изјави дека нелегалните израелски доселеници го опколиле и три часа ги спречувале амбулантните возила и болничарите да стигнат до него за да му го спасат животот. Тој починал пред да стигне до болницата.

Мусалет е седмиот Американец убиен на Западниот Брег од јануари 2022 година.

Израелската војска и нелегалните доселеници ги засилија нападите во окупираниот Западен Брег врз Палестинците, нивните свети места и имот, вклучително и во Источен Ерусалим, при што загинаа најмалку 1.013 Палестинци, а повеќе од 7.000 беа повредени.

