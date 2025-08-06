Американскиот Стејт департмент во вторник потврди дека уште еден Американец е убиен на окупираниот Западен Брег и повика на израелска истрага.

„Станува збор за насилна ситуација. Имаше неколку Американци кои починаа“, изјави портпаролката Тами Брус пред новинарите кога беше прашана дали агенцијата го повикала Израел да ги истражи смртните случаи.

Хамис Ајад, палестински Американец, почина во четврток од вдишување чад во Силвад, село во централниот Западен Брег, откако израелските доселеници запалија автомобили и куќи.

„Нашиот прв приоритет, што не е мото или слоган, е безбедноста на Американците насекаде“, рече Брус.

Додека деталите за смртта на Ајад сè уште се откриваат, Брус рече дека САД го повикале Израел да ги истражи случаите.