Ректорот на Меѓународниот балкански универзитет (ИБУ), проф. д-р Љутфи Сунар, изјави дека основачката мисија на нивниот универзитет е зајакнување на историските, културните и општествените врски меѓу Туркије и Балканот.

ИБУ, основан во Скопје во 2006 година под водство на турски и македонски претприемачи и филантропи, со 9 факултети, 27 катедри и 29 додипломски програми веќе 19 години прима студенти од повеќе од 30 земји.

Проф. д-р Љутфи Сунар во изјавата за Анадолу зборуваше за капацитетите и визијата на универзитетот.

Тој рече дека ИБУ нуди широк спектар на студии, од стоматологија до инженерство, од уметност и дизајн до право, објаснувајќи дека нуди студии според меѓународни стандарди со лаборатории, стоматолошки клиники, уметнички, дизајнерски и телевизиски студија и техничка инфраструктура во нивниот кампус од 50.000 квадратни метри.

„Основачката мисија на нашиот универзитет е да ги зајакне историските, културните и општествените врски меѓу Туркије и Балканот. До денес студирале студенти од над 50 земји. Во моментов значителен дел од студентите се меѓународни“, рече Сунар.

Академски успеси и меѓународни проекти

Сунар дополнително нагласи дека ИБУ постигнал значајни успеси во академската област. „Имплементираме повеќе од 30 проекти со годишна поддршка од фондовите на Европската Унија (ЕУ) што надминува 3 милиони евра. Нашите академски публикации се скенирани во меѓународни индекси. Преку нашата издавачка куќа објавуваме на меѓународно ниво. Ние сме универзитет каде што студентите се поддржани социјално и психолошки и имаат активен образовен живот“, додаде тој.

Сунар истакна дека ИБУ има активни договори за соработка не само со универзитети во Туркије, туку и со над 400 универзитети низ светот и дека еден голем универзитет од Англија им се обратил последниве недели со понуда за отворање заедничка катедра.

Тој рече дека постојат силни историски и културни врски меѓу Туркије и Балканот и дека во оваа смисла универзитетот е многу важна институција во однос на визијата на Туркије за Балканот.

„Ова не се само врски што постоеле во минатото. Денес многу луѓе од балканско потекло живеат во нашата земја (Туркије). Нашите семејни врски се многу силни. Затоа Меѓународниот балкански универзитет има стратегиско значење во воспоставувањето и развојот на врските меѓу Северна Македонија, Балканот и Туркије. Во овој поглед, организираме многубројни истражувачки проекти и настани на нашиот универзитет. Обезбедуваме рамка што го поддржува стратегиското зближување меѓу Туркије и Балканот“, рече Сунар.