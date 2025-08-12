РЕГИОН
2 мин читање
Еди Рама најави строги казни: Дрон Бајрактар снимил лице како пали пожар во Албанија
Во ова тешко време на глобално затоплување и пожарите што ги загрозуваат сите медитерански земји, ќе мора да го изедначиме намерното палење пожари со убиство во Кривичниот законик, изјави албанскиот премиер
Намерното палење не е само кривично дело, туку е и предавство на нашата земја и иднината на нашите деца, рече Рама / Reuters
пред 10 часа

Албанскиот премиер Еди Рама објави видео снимено од дрон Бајрактар, кое, како што тврди, покажува лице намерно кое пали шумски пожар, додека земјата се бори со разорни пожар со недели.

„Намерното палење не е само кривично дело, туку е и предавство на нашата земја и иднината на нашите деца. Ова е видео од намерно палење снимено денес од беспилотни летала на воздухопловните сили. Државната полиција е на терен за да ги изведе пред лицето на правдата сите што си играат со оган на заеднички имот“, напиша Рама на својот Фејсбук профил.

„Во ова тешко време на глобално затоплување и пожарите што ги загрозуваат сите медитерански земји, ќе мора да го изедначиме палењето со убиство во Кривичниот законик“, додаде тој.

Албанија се бори со шумски пожари со недели, а властите велат дека многу од нив биле подметнати.

Според Министерството за одбрана, во последните 24 часа избувнале речиси 40 пожари, од кои повеќето се изгаснати, додека повеќе од десетина се уште се активни. Речиси 34.000 хектари изгореле од почетокот на јули, според Европскиот информативен систем за шумски пожари (EФФИС).

Ситуацијата е особено драматична на југот од земјата, во крајбрежната област Финик, на околу 160 километри од Тирана, каде што пожарот сè уште гори.

Десетина луѓе се евакуирани, а неколку куќи се целосно уништени. Во борбата се вклучени воени авиони и хеликоптери од Албанија и соседните земји, додека на терен се распоредени околу 800 војници.

