Албанскиот премиер Еди Рама објави видео снимено од дрон Бајрактар, кое, како што тврди, покажува лице намерно кое пали шумски пожар, додека земјата се бори со разорни пожар со недели.

„Намерното палење не е само кривично дело, туку е и предавство на нашата земја и иднината на нашите деца. Ова е видео од намерно палење снимено денес од беспилотни летала на воздухопловните сили. Државната полиција е на терен за да ги изведе пред лицето на правдата сите што си играат со оган на заеднички имот“, напиша Рама на својот Фејсбук профил.

„Во ова тешко време на глобално затоплување и пожарите што ги загрозуваат сите медитерански земји, ќе мора да го изедначиме палењето со убиство во Кривичниот законик“, додаде тој.

Албанија се бори со шумски пожари со недели, а властите велат дека многу од нив биле подметнати.