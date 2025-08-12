Претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, Африм Гаши, на 9 август ги распиша локалните избори, закажувајќи ги за 19 октомври.

Гаши го потпиша Решението за распишување на осмите локални избори согласно член 12 став 4 од Изборниот законик, почитувајќи го рокот од 70 до 90 дена од распишување до одржување на изборите.

Со распишувањето на изборите, почнуваат да течат роковите за спроведување на изборните дејствија, согласно Изборниот законик и според календарот што треба да го донесе Државната изборна комисија.

Првиот круг за избор на градоначалници и членови на советите на 80 општини и на градот Скопје ќе се одржи на 19 октомври. Вториот круг од изборите за градоначалници треба да се одржат на 2 ноември, во единиците на локалната самоуправа во кои изборите нема да завршат во првиот круг.

По распишувањето на изборите Гаши се обрати до јавноста со пишана изјава во која меѓудругото нагласува дека изборите не се прост технички процес, туку се суштината на нашата демократија.

„Согласно Уставот, Изборниот законик, важечкото законодавство, како и врз основа на моите надлежности како претседател на Собранието, имам чест и институционална одговорност да ве информирам дека денес, официјално, го потпишав решението за распишување на претстојните локални избори, кои ќе се одржат на 19 октомври 2025 година. Ова решение го доставив до надлежните органи за организирање и спроведување на изборите и очекувам максимален ангажман за реализација на чесен и демократски процес“, истакна Гаши.

Тој информира дека во текот на изборната кампања, која започнува дваесет дена пред одржувањето на изборите, Собранието ќе продолжи со редовното административно функционирање, но нема да одржува пленарни седници. Оваа одлука, додава тој, има цел да се избегне злоупотребата на собраниската говорница за изборни цели и да им овозможи на пратениците целосно да се посветат на комуникацијата со граѓаните.

„Сакам да нагласам дека изборите не се прост технички процес, туку се суштината на нашата демократија. Тие претставуваат реална можност граѓаните да изберат водачи кои одразуваат одговорност, визија и посветеност кон јавниот интерес. Така, 19 октомври 2025 година претставува важен момент за зајакнување на демократијата, подобрување на благосостојбата на граѓаните и за градење на подобра иднина за сите“, истакна собранискиот спикер.

На 9 август, Државната изборна комисија (ДИК) го усвои календарот со сите изборни дејствија за Локалните избори 2025, кои беа распишани истиот ден од претседателот на Собранието, Африм Гаши.