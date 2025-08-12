РЕГИОН
Претседателот на босанско-херцеговскиот ентитет Република Српска, Милорад Додик ја откупил казната затвор од една година за непочитување на одлуките на високиот претставник Кристијан Шмит.

Судот на Босна и Херцеговина потврди дека го прифатил предлогот на одбраната и ја заменил затворската казна на осудениот Додик со парична казна.

Според законите во БиХ, осуденото лице може да замени затворска казна до една година за парична казна во износ од 100 КМ на ден, или 50 евра. Додик со тоа ќе мора да плати 36.500 куни во рок од 30 дена.

На почетокот на август, Судот на Босна и Херцеговина го осуди Додик на една година затвор и забрана за вршење на должноста претседател на ентитетот и други политички функции на сите нивоа во земјата во следните шест години заради потпишување на указот за прогласување на закон што високиот претставник во Босна и Херцеговина, Кристијан Шмит, претходно го укинал.

Со пресудата, Додик беше прогласен за виновен за одбивање да ги спроведе одлуките на високиот претставник од 1 јули до 9 јули 2023 година, за спречување на стапување во сила на Законот за ентитетот за непримена на одлуките на Уставниот суд на Босна и Херцеговина и за спречување на стапување во сила на Законот за измени и дополнувања на Законот за објавување на закони и други прописи на Република Српска од 1 јули 2023 година. На 7 јули истата година, Додик потпиша указ за прогласување на горенаведените закони.

Претходно, на 1 јули 2023 година, Високиот претставник го измени Кривичниот законик на Босна и Херцеговина со одлука, со која се воведе криминализација на неизвршувањето на неговите одлуки.

Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина (ЦИК БиХ) донесе одлука за одземање на мандатот на Додик како претседател на РС. Одлуката за одземање на мандатот е донесена во согласност со Изборниот закон на БиХ, кој ја пропишува постапката за утврдување на престанок на мандатот на избраните функционери кои се законски осудени на затворски казни повеќе од шест месеци.

Додик има право да поднесе жалба на одлуката на ЦИК до Апелациониот оддел на Судот на Босна и Херцеговина, кој ги разгледува жалбите за изборите.

Додик ја отфрли одлуката на ЦИК и објави референдум во РС за неговиот мандат.

Денеска, пак, адвокатот на Додик поднесе жалба до Судот на Босна и Херцеговина против одлуката на Централната изборна комисија (ЦИК) на БиХ за прекинување на мандатот на претседателот на ентитетот.

Адвокатот Горан Бубиќ нагласи дека во овој случај кривичниот закон, а со тоа и одлуката на ЦИК, служат како инструменти на политички притисок.

„Гласачите не се овци, вистината е во гласачката кутија, па затоа дејствијата што ја поништуваат волјата на граѓаните и не го поддржуваат владеењето на правото треба да бидат нападнати со сите расположливи правни средства“, рече адвокатот.

Како аргументи за жалбата, тој ја наведе пристрасноста на членовите на ЦИК, судиите и обвинителите во постапката против Додик, и повторно ја оспори легитимноста на високиот претставник во БиХ, Кристијан Шмит.

На 4 август, ЦИК донесе одлука за прекинување на мандатот на Додик, кој ја отфрли одлуката и најави референдум во РС за неговиот мандат.

