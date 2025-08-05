ПОЛИТИКА
2 мин читање
Данска, Норвешка и Шведска ветија 450 милиони евра воена поддршка за Украина преку НАТО
Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, го поздрави соопштението, пофалувајќи ги трите нордиски земји за нивната брза акција и континуирана поддршка за Киев
Данска, Норвешка и Шведска ветија 450 милиони евра воена поддршка за Украина преку НАТО / Reuters
5 август 2025

Данска, Норвешка и Шведска објавија пакет воена помош од над 450 милиони евра за Украина, како дел од новопокренатата иницијатива на НАТО „Приоритетна листа на барања за Украина“ (ПУРЛ), објави одбранбената алијанса.

Пакетот, кој ќе вклучува опрема и муниција набавени од САД, го означува вториот круг на финансирање во рамките на механизмот ПУРЛ.

Ова следува по посебен пакет за артилерија и муниција од 450 милиони евра што го објави Холандија во понеделник.

Заедно, двете транши изнесуваат повеќе од 1 милијарда евра воена помош за Украина во рамките на иницијативата ПУРЛ, која има за цел да обезбеди редовни испораки на критични материјали за украинските сили.

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, го поздрави соопштението, пофалувајќи ги трите нордиски земји за нивната брза акција и континуирана поддршка за Киев.

„Благодарен сум на Данска, Норвешка и Шведска за брзата акција за финансирање на пакет американска воена поддршка за Украина. Ова ќе достави опрема што спасува животи и критични залихи на фронтовската линија, зајакнувајќи ја позицијата на Украина и помагајќи им да ја одвратат агресијата додека се стремат кон траен мир“, напиша тој на X.

Иницијативата ПУРЛ е дизајнирана да ги консолидира и рационализира сојузничките придонеси, ставајќи ја Украина во најсилната можна позиција против Русија, додека продолжуваат мировните напори предводени од американскиот претседател Доналд Трамп и неговата администрација.

