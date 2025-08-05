Данска, Норвешка и Шведска објавија пакет воена помош од над 450 милиони евра за Украина, како дел од новопокренатата иницијатива на НАТО „Приоритетна листа на барања за Украина“ (ПУРЛ), објави одбранбената алијанса.

Пакетот, кој ќе вклучува опрема и муниција набавени од САД, го означува вториот круг на финансирање во рамките на механизмот ПУРЛ.

Ова следува по посебен пакет за артилерија и муниција од 450 милиони евра што го објави Холандија во понеделник.

Заедно, двете транши изнесуваат повеќе од 1 милијарда евра воена помош за Украина во рамките на иницијативата ПУРЛ, која има за цел да обезбеди редовни испораки на критични материјали за украинските сили.