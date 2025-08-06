Бразилскиот претседател Луиз Инасио Лула да Силва изјави во вторник дека неговата земја ќе ги искористи сите расположиви ресурси, вклучително и Светската трговска организација (СТО), за да ги брани своите интереси од новите американски царини.

„Во 2025 година, ќе прибегнеме кон сите можни мерки, почнувајќи од СТО, за да ги браниме нашите интереси“, рече Лула, говорејќи на настан во Бразилија.

Според него, Владата веќе преземала мерки за зајакнување на надворешната трговија и создавање нови можности за домашните компании пред промената на администрацијата во Соединетите Американски Држави.

Лула рече дека нема да го покани американскиот претседател Доналд Трамп да разговара за ова прашање бидејќи неговиот колега „не сака да разговара“.