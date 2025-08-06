ПОЛИТИКА
Бразилскиот претседател Лула вети дека ќе се бори против американските царини
Лула ја изрази својата подготвеност да преговара со американската влада за царините, но нагласи дека секој дијалог мора да се одвива под еднакви услови и со меѓусебно почитување, потврдувајќи ја неговата посветеност на националниот суверенитет
Лула рече дека нема да го покани Трамп да разговара за ова прашање бидејќи неговиот колега „не сака да разговара“ / Reuters
6 август 2025

Бразилскиот претседател Луиз Инасио Лула да Силва изјави во вторник дека неговата земја ќе ги искористи сите расположиви ресурси, вклучително и Светската трговска организација (СТО), за да ги брани своите интереси од новите американски царини.

„Во 2025 година, ќе прибегнеме кон сите можни мерки, почнувајќи од СТО, за да ги браниме нашите интереси“, рече Лула, говорејќи на настан во Бразилија.

Според него, Владата веќе преземала мерки за зајакнување на надворешната трговија и создавање нови можности за домашните компании пред промената на администрацијата во Соединетите Американски Држави.

Лула рече дека нема да го покани американскиот претседател Доналд Трамп да разговара за ова прашање бидејќи неговиот колега „не сака да разговара“.

Сепак, тој изјави дека ќе го покани Трамп на ЦOП30, конференцијата на ОН за климатските промени, во ноември, која ќе се одржи во Белем.

„Можете да бидете сигурни, ќе го повикам Трамп да дојде на ЦOП30 и да го дознаам неговото мислење за климатското прашање. Ќе бидам доволно љубезен да го повикам.“

Почнувајќи од петок, производите увезени во САД од Бразил подлежат на царина од 50 проценти. Лула ја изрази својата подготвеност да преговара со американската влада за царините, но нагласи дека секој дијалог мора да се одвива под еднакви услови и со меѓусебно почитување, потврдувајќи ја неговата посветеност на националниот суверенитет.

Билатералните тензии неодамна ескалираа по одлуката на Вашингтон да воведе санкции врз судијата на Врховниот суд на Бразил, Александар де Мораес, за неговата водечка улога во истрагите за обидот за државен удар поврзан со поранешниот претседател Жаир Болсонаро.

