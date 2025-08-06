Најмалку 20 лица загинаа, а десетици биле повредени кога камион со хуманитарна помош се преврте врз толпа што чекала да биде доставена помошта во централниот Појас Газа рано наутро во среда.

Државната новинска агенција ВАФА соопшти дека несреќата се случила откако израелската армија го принудила камионот да тргне по небезбеден пат.

Агенцијата не ја прецизираше точната локација на несреќата.

Канцеларијата за медиуми на владата во Газа ја обвини израелската армија за „проектирање хаос и глад“ со тоа што намерно не успева да обезбеди хуманитарни конвои и ги принуди да користат претходно бомбардирани и нереконструирани патишта „полни со гладни цивили“.