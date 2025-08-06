Најмалку 20 лица загинаа, а десетици биле повредени кога камион со хуманитарна помош се преврте врз толпа што чекала да биде доставена помошта во централниот Појас Газа рано наутро во среда.
Државната новинска агенција ВАФА соопшти дека несреќата се случила откако израелската армија го принудила камионот да тргне по небезбеден пат.
Агенцијата не ја прецизираше точната локација на несреќата.
Канцеларијата за медиуми на владата во Газа ја обвини израелската армија за „проектирање хаос и глад“ со тоа што намерно не успева да обезбеди хуманитарни конвои и ги принуди да користат претходно бомбардирани и нереконструирани патишта „полни со гладни цивили“.
Израелскиот систем за дистрибуција на помош е широко критикуван како „стапица на смртта“ за гладните цивили.
Министерството за здравство соопшти дека најмалку 1.568 лица кои барале помош биле убиени, а 11.230 повредени од израелски оган во близина на американските центри за дистрибуција на помош од 27 мај.
Според Министерството за здравство на Газа, најмалку 188 лица, вклучувајќи 94 деца, починале од глад и неухранетост од октомври 2023 година.
Израелската војска, отфрлајќи ги меѓународните повици за прекин на огнот, спроведува брутална офанзива врз Газа од 7 октомври 2023 година, при што загинаа повеќе од 61.000 Палестинци, од кои речиси половина се жени и деца. Израелската воена кампања ја опустоши енклавата и ја доведе на работ на глад.