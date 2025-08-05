СВЕТ
Зеленски:Санкциите кон Русија ќе бидат ефикасни само ако се доволно силни
Според украинскиот претседател секундарните санкции што се применуваат врз земјите или организациите што ја поддржуваат Русија во трговијата со нафта може да бидат клучни за намалување на финансискиот потенцијал на Кремљ.
Зеленски особено им се заблагодари на Соединетите Американски Држави, Европската Унија и земјите од Г7 за нивната поддршка / Reuters
5 август 2025

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, изјави дека санкциите против Русија и нејзините „помагачи“ можат да вродат со плод ако се доволно силни и ги опфаќаат сите аспекти на руските воени и економски активности.

Тој истакна дека клучен дел од стратегијата е да се изврши притисок врз Русија преку економски санкции, особено врз секторите што ѝ помагаат на „руската воена машинерија да продолжи да финансира напади“.

Според него, секундарните санкции што се применуваат врз земјите или организациите што ја поддржуваат Русија во трговијата со нафта може да бидат клучни за намалување на финансискиот потенцијал на Кремљ.

Зеленски особено им се заблагодари на Соединетите Американски Држави, Европската Унија и земјите од Г7 за нивната поддршка, додавајќи дека Украина смета на силна и решителна акција од меѓународните партнери.

Тој повика на зголемување на меѓународниот притисок врз Русија, бидејќи, според него, посилните санкции би можеле да придонесат за завршување на конфликтот.

