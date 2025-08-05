Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, изјави дека санкциите против Русија и нејзините „помагачи“ можат да вродат со плод ако се доволно силни и ги опфаќаат сите аспекти на руските воени и економски активности.

Тој истакна дека клучен дел од стратегијата е да се изврши притисок врз Русија преку економски санкции, особено врз секторите што ѝ помагаат на „руската воена машинерија да продолжи да финансира напади“.

Според него, секундарните санкции што се применуваат врз земјите или организациите што ја поддржуваат Русија во трговијата со нафта може да бидат клучни за намалување на финансискиот потенцијал на Кремљ.