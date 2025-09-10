ПОЛИТИКА
Москва: Полска нема докази дека биле соборени беспилотни летала од руско потекло
Веруваме дека обвинувањата се неосновани, не беа презентирани докази дека овие беспилотни летала се од руско потекло, изјави денес вршителот на должноста амбасадор на Русија во Полска, Андреј Ордаш
Полски војници патролираат откако дрон или сличен објект погодил станбена зграда во општина Вирики / Reuters
10 септември 2025

Полска не презентираше докази дека беспилотните летала соборени над територијата на таа земја се од руско потекло, изјави денес вршителот на должноста амбасадор на Русија во Полска, Андреј Ордаш.

„Веруваме дека обвинувањата се неосновани. Не беа презентирани докази дека овие беспилотни летала се од руско потекло“, изјави тој за РИА Новости.

Рускиот амбасадор во Варшава, Сергеј Андреев, изјави дека Полска никогаш не доставила докази дека Русија го нарушила воздушниот простор на земјата.

Кон крајот на 2022 година, гранати паднаа на полска територија во близина на границата со Украина, при што загинаа две лица, а Варшава првично тврдеше дека оружјето е од руско производство, но потоа претседателот Анджеј Дуда призна дека муницијата најверојатно му припаѓала на Киев, според руската агенција.

Полските власти утрово објавија дека собориле неколку руски беспилотни летала што го нападнале полскиот воздушен простор синоќа, и дека остатоците од едно се пронајдени во близина на Лублин, додека европските претставници изјавија дека станува збор за намерен руски упад.

НАТО, пак, не го третира упадот на руски беспилотни летала на територијата на Полска како напад, а прелиминарниот извештај укажува на намерен упад од шест до десет руски беспилотни летала, изјави денес за Ројтерс неименуван извор од НАТО.

