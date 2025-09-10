Полска не презентираше докази дека беспилотните летала соборени над територијата на таа земја се од руско потекло, изјави денес вршителот на должноста амбасадор на Русија во Полска, Андреј Ордаш.

„Веруваме дека обвинувањата се неосновани. Не беа презентирани докази дека овие беспилотни летала се од руско потекло“, изјави тој за РИА Новости.

Рускиот амбасадор во Варшава, Сергеј Андреев, изјави дека Полска никогаш не доставила докази дека Русија го нарушила воздушниот простор на земјата.