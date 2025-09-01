ТУРКИЈЕ
1 септември 2025

Специјалното поморско издание на водечкиот турски фестивал за технологија, авијација и вселена ТЕКНОФЕСТ, наречено „Сина татковина“, беше домаќин на 175.000 посетители во Истанбул минатата недела.

Четиридневниот настан се одржа од четврток до недела во Командата на бродоградилиштето во Истанбул.

Оваа година, 2.698 тима се регистрираа за натпреварите, кои се одржаа во три категории, беспилотни подводни системи, беспилотни морски возила и подводни ракети, објавија организаторите на ТЕКНОФЕСТ.

На натпреварите беа претставени иновативни проекти, а 86 тима ги поминаа прелиминарните рунди и стигнаа до финалето.

ТЕКНОФЕСТ беше домаќин и на семинари, изложби, активности, говори и настапи.

Главното издание на фестивалот ќе се одржи од 17 до 21 септември на аеродромот Ататурк во Истанбул.

