Специјалното поморско издание на водечкиот турски фестивал за технологија, авијација и вселена ТЕКНОФЕСТ, наречено „Сина татковина“, беше домаќин на 175.000 посетители во Истанбул минатата недела.

Четиридневниот настан се одржа од четврток до недела во Командата на бродоградилиштето во Истанбул.

Оваа година, 2.698 тима се регистрираа за натпреварите, кои се одржаа во три категории, беспилотни подводни системи, беспилотни морски возила и подводни ракети, објавија организаторите на ТЕКНОФЕСТ.