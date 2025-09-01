ТУРКИЈЕ
Ердоган инсистира на посилно партнерство со ШОС, ја пофали традицијата на колективно дејствување
Ердоган ги поздрави неодамнешните чекори кон траен мир и стабилност во Јужен Кавказ и Централна Азија / AA
1 септември 2025

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган изјави дека се надева на зајакнување на соработката со Шангајската организација за соработка (ШОС), нарекувајќи ја платформа „која ја претставува традицијата на наоѓање заеднички решенија за проблемите“.

Зборувајќи на 25. самит на Советот на шефовите на држави на ШОС во кинескиот град Тјенџин во понеделник, Ердоган ја опиша организацијата како „витална“ за зајакнување на енергетската безбедност и поттикнување на стратешки инфраструктурни партнерства.

Тој, исто така, ги поздрави неодамнешните чекори кон траен мир и стабилност во Јужен Кавказ и Централна Азија.

Дводневниот состанок на ШОС, кој започна во недела, го означи петтиот годишен самит чиј домаќин е Кина откако форумот беше основан во 2001 година.

Претходно, Ердоган се сретна со својот руски колега Владимир Путин на маргините на самитот.

Нашата колективна одговорност

Осврнувајќи се на глобалните конфликти, Ердоган го критикуваше тековното насилство во Газа.

„Нема објаснување за тоа зошто не се запре 23-месечното злосторство во Газа, каде што бебиња, деца и стари лица умираат од глад“, рече тој.

Тој ја повика меѓународната заедница да ги користи Обединетите нации како платформа за глобална правда, опишувајќи го како „наша колективна одговорност“ да одговориме на годините угнетување врз палестинскиот народ.

Израел уби над 63.500 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Израелската војна ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

Во врска со Сирија, Ердоган нагласи континуирана поддршка за обновување на земјата, со зачувување на нејзиниот територијален интегритет и политичко единство, велејќи дека ваквите напори се од корист за целиот регион.

Тој, исто така, повтори дека Туркије ќе се спротивстави на секој обид што ја загрозува безбедноста или суверенитетот на Сирија.

Ердоган заврши со тоа што ја претстави пошироката визија на Туркије за надворешна политика, нагласувајќи ја важноста на дијалогот, дипломатијата и соработката засновани на почитување на суверенитетот и територијалниот интегритет на сите земји.

Тој ја истакна важноста на развојот на енергијата и поврзаноста за глобалната стабилност, економскиот развој и одржливиот раст.

