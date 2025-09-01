Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган изјави дека се надева на зајакнување на соработката со Шангајската организација за соработка (ШОС), нарекувајќи ја платформа „која ја претставува традицијата на наоѓање заеднички решенија за проблемите“.

Зборувајќи на 25. самит на Советот на шефовите на држави на ШОС во кинескиот град Тјенџин во понеделник, Ердоган ја опиша организацијата како „витална“ за зајакнување на енергетската безбедност и поттикнување на стратешки инфраструктурни партнерства.

Тој, исто така, ги поздрави неодамнешните чекори кон траен мир и стабилност во Јужен Кавказ и Централна Азија.

Дводневниот состанок на ШОС, кој започна во недела, го означи петтиот годишен самит чиј домаќин е Кина откако форумот беше основан во 2001 година.

Претходно, Ердоган се сретна со својот руски колега Владимир Путин на маргините на самитот.

Нашата колективна одговорност

Осврнувајќи се на глобалните конфликти, Ердоган го критикуваше тековното насилство во Газа.