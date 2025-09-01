Рускиот претседател Владимир Путин денес ѝ се заблагодари на Туркије за нејзините напори за посредништво во украинскиот конфликт и изрази уверување дека Анкара ќе продолжи да игра „посебна улога“ во изнаоѓањето решение, за време на средбата со турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган во кинескиот град Тјанџин.
Путин рече дека од мај, во Истанбул се одржани три рунди директни преговори меѓу Русија и Украина. Според него, овие преговори им овозможиле на страните да продолжат понатаму по неколку хуманитарни прашања.
Тој нагласи дека вклучувањето на Анкара било клучно во создавањето простор за дијалог, опишувајќи го придонесот на Туркије како „значаен“ и „баран“.
Рускиот претседател, исто така, рече дека тој и Ердоган разговарале за неколку регионални прашања, меѓу кои Блискиот Исток, Северна Африка и Кавказот.
Тој нагласи дека соработката со Туркије во овие области е „добро воспоставена, конкретна, корисна и доверлива“.
Путин истакна дека редовните контакти на претседателско ниво помагаат да се одржи она што го нарече конструктивен и почитувачки дијалог, за кој рече дека е во согласност со принципите на добрососедство.
Економски односи
Путин, исто така, го истакна континуираниот раст на трговијата и инвестициите меѓу двете земји.
Тој рече дека билатералната трговска размена се зголемила за 6,6 % минатата година, а за уште 3 % во првата половина од 2025 година. „Руските компании“, истакна тој, „се активни во металургијата и автомобилската индустрија на Туркије, додека турските фирми се присутни во Русија во машинството, обработката на дрво и металургијата.“
Работата на меѓувладината комисија, која неодамна се состана во Москва во јуни, исто така беше истакната како двигател на економската соработка.
Енергетската соработка беше опишана од Путин како „вистинска стратешка“. Тој рече дека испораките на природен гас преку „Син тек“ и „Турски тек“ остануваат непрекинати и нагласи дека Русија продолжува да биде еден од клучните набавувачи на Туркије.
Тој понатаму ја спомена нуклеарната централа „Акују“, која моментално е во изградба од страна на руски „Росатом“, нарекувајќи ја водечки проект на билатералните односи што ја нагласува долгорочната природа на партнерството.
Политичка доверба
Во симболичен момент пред формалните разговори, Кремљ објави снимка на која се гледаат членовите на руската и турската делегација како топло се поздравуваат.
Шефот на Росатом, Алексеј Лихачев, и рускиот министер за енергетика, Сергеј Цивилев, се ракуваа и прегрнаа со своите турски колеги, меѓу кои и министерот за енергетика Алпарслан Бајрактар.
Путин, исто така, го привлече вниманието на важноста на политичката доверба меѓу Москва и Анкара, истакнувајќи дека нивната соработка се протега надвор од билатералните прашања, на регионални и меѓународни прашања.
Тој истакна дека двете страни гледаат вредност во усогласувањето на пристапите во региони како што се Блискиот Исток и Северна Африка, каде што нивните интереси често се преклопуваат.