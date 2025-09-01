Рускиот претседател Владимир Путин денес ѝ се заблагодари на Туркије за нејзините напори за посредништво во украинскиот конфликт и изрази уверување дека Анкара ќе продолжи да игра „посебна улога“ во изнаоѓањето решение, за време на средбата со турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган во кинескиот град Тјанџин.

Путин рече дека од мај, во Истанбул се одржани три рунди директни преговори меѓу Русија и Украина. Според него, овие преговори им овозможиле на страните да продолжат понатаму по неколку хуманитарни прашања.

Тој нагласи дека вклучувањето на Анкара било клучно во создавањето простор за дијалог, опишувајќи го придонесот на Туркије како „значаен“ и „баран“.

Рускиот претседател, исто така, рече дека тој и Ердоган разговарале за неколку регионални прашања, меѓу кои Блискиот Исток, Северна Африка и Кавказот.

Тој нагласи дека соработката со Туркије во овие области е „добро воспоставена, конкретна, корисна и доверлива“.

Путин истакна дека редовните контакти на претседателско ниво помагаат да се одржи она што го нарече конструктивен и почитувачки дијалог, за кој рече дека е во согласност со принципите на добрососедство.

Економски односи

Путин, исто така, го истакна континуираниот раст на трговијата и инвестициите меѓу двете земји.

Тој рече дека билатералната трговска размена се зголемила за 6,6 % минатата година, а за уште 3 % во првата половина од 2025 година. „Руските компании“, истакна тој, „се активни во металургијата и автомобилската индустрија на Туркије, додека турските фирми се присутни во Русија во машинството, обработката на дрво и металургијата.“