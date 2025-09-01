ТУРКИЈЕ
Ердоган со Алиев и Пашинјан разговараше за мирот во Јужен Кавказ
Турскиот претседател имаше одвоени средби со неговиот колега од Азербејџан и ерменскиот премиер на маргините на самит на Советот на шефови на држави на Шангајската организација за соработка (ШОС) во Тјенџин, Кина
Ердоган на Пашинјан му го изрази своето задоволство од напредокот во мировниот процес меѓу Ерменија и Азербејџан / AA
1 септември 2025

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган во понеделник разговараше со ерменскиот премиер Никол Пашинјан за мировните напори во Јужен Кавказ на 25. самит на Советот на шефови на држави на Шангајската организација за соработка (ШОС) во Тјенџин, Кина, соопшти Дирекцијата за комуникации на Туркије.

На состанокот беа разгледани односите меѓу Туркије и Ерменија во светлината на чекорите кон трајна стабилност и мир во Јужен Кавказ, објави директоратот.

Ердоган го изрази своето задоволство од напредокот во мировниот процес меѓу Ерменија и Азербејџан и рече дека Туркије ги поддржува мирот, стабилноста и развојот во регионот и во исто време продолжува да придонесува во процесот.

Тој истакна дека Анкара ги оценува чекорите за зголемување на соработката меѓу Туркије и Ерменија.

Ердоган се сретна и со азербејџанскиот претседател Илхам Алиев на маргините на самитот.

Двајцата лидери разговараа за билатералните односи, регионалните и глобалните прашања.

Ердоган изрази задоволство од напредокот во мировниот процес меѓу Ерменија и Азербејџан, истакнувајќи дека Туркије ќе продолжи да придонесува кон него, соопшти Дирекцијата за комуникации на Туркије.

Турскиот претседател му кажа на Алиев дека Туркије и Азербејџан ќе продолжат да преземаат чекори за развој на соработката во многу области, особено во енергетиката и транспортот.

На состанокот присуствуваа и турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан и азербејџанскиот министер за надворешни работи Џејхун Бајрамов.

Ердоган пристигна во Кина вчера, кога одржа билатерални средби со својот кинески колега Си Ѓинпинг и пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф.

25-тиот самит на ШОС се отвори денес со воведното обраќање на претседателот Кси.

ШОС еволуираше од механизмот „Шангајска петорка“ што ги опфаќа Кина, Русија, Казахстан, Киргистан и Таџикистан, пред Узбекистан да се приклучи како шеста членка. Денес, вклучува 10 земји членки, две земји набљудувачи и 14 партнери за дијалог од Азија, Европа и Африка.

Организацијата покрива приближно 24% од светската копнена површина и 42% од светското население, додека земјите членки сочинуваат приближно една четвртина од глобалниот БДП, каде трговијата се зголеми за речиси 100 пати за две децении.


