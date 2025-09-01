Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган во понеделник разговараше со ерменскиот премиер Никол Пашинјан за мировните напори во Јужен Кавказ на 25. самит на Советот на шефови на држави на Шангајската организација за соработка (ШОС) во Тјенџин, Кина, соопшти Дирекцијата за комуникации на Туркије.

На состанокот беа разгледани односите меѓу Туркије и Ерменија во светлината на чекорите кон трајна стабилност и мир во Јужен Кавказ, објави директоратот.

Ердоган го изрази своето задоволство од напредокот во мировниот процес меѓу Ерменија и Азербејџан и рече дека Туркије ги поддржува мирот, стабилноста и развојот во регионот и во исто време продолжува да придонесува во процесот.

Тој истакна дека Анкара ги оценува чекорите за зголемување на соработката меѓу Туркије и Ерменија.

Ердоган се сретна и со азербејџанскиот претседател Илхам Алиев на маргините на самитот.

Двајцата лидери разговараа за билатералните односи, регионалните и глобалните прашања.

