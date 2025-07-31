СВЕТ
1 мин читање
Специјалниот претставник на Трамп утре ќе ги провери местата за дистрибуција на храна во Газа
Виткоф и амбасадорот Хабиби ќе го информираат претседателот на САД веднаш по нивната посета за да одобрат конечен план за дистрибуција на храна и помош во регионот
Специјалниот претставник на Трамп утре ќе ги провери местата за дистрибуција на храна во Газа
President Donald Trump's Middle East envoy Steve Witkoff said on Sunday that he was "hopeful" on Gaza ceasefire negotiations. / AA
31 јули 2025

Специјалниот пратеник на американскиот претседател Доналд Трамп, Стив Виткоф, утре во Појасот Газа ќе ги провери местата за дистрибуција на храна, соопшти денеска Белата куќа.

„Утре, специјалниот пратеник Виткоф и амбасадорот Хакаби ќе патуваат во Газа за да ги проверат тековните места за дистрибуција и да обезбедат план за испорака на повеќе храна и да се сретнат со локалните жители на Газа за да слушнат од прва рака за оваа тешка ситуација на терен“, изјави портпаролката Каролин Ливит за новинарите.

Препорачано

Левит рече дека Виткоф и американскиот амбасадор во Израел, Мајк Хакаби, имале „многу продуктивен“ состанок со израелскиот премиер Нетанјаху и други официјални лица денеска во Израел.

„Специјалниот пратеник и амбасадорот ќе го информираат претседателот веднаш по нивната посета за да одобрат конечен план за дистрибуција на храна и помош во регионот“, додаде таа.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us