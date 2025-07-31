Специјалниот пратеник на американскиот претседател Доналд Трамп, Стив Виткоф, утре во Појасот Газа ќе ги провери местата за дистрибуција на храна, соопшти денеска Белата куќа.

„Утре, специјалниот пратеник Виткоф и амбасадорот Хакаби ќе патуваат во Газа за да ги проверат тековните места за дистрибуција и да обезбедат план за испорака на повеќе храна и да се сретнат со локалните жители на Газа за да слушнат од прва рака за оваа тешка ситуација на терен“, изјави портпаролката Каролин Ливит за новинарите.