Милијардерот Илон Маск и социјалната мрежа X постигнаа прелиминарен договор од 500 милиони долари отпремнина со поранешни вработени во Твитер, како што платформата претходно беше наречена.
Договорот беше објавен во судска поднесување, со кое се бара од американскиот апелационен суд во Сан Франциско да го одложи претстојното рочиште за да се овозможи време за средување на документацијата.
„Страните постигнаа принципиелен договор за спогодба и започнаа преговори за условите на долгорочниот договор за спогодба“, според судските документи поднесени од двете страни.
Во тужбата, предводена од поранешната вработена во Твитер, Кортни Мекмилијан, се вели дека на околу 6.000 луѓе погрешно им биле одбиени бенефиции според планот за отпремнина на компанијата.
Тужителите тврдеа дека фирмата не успеала да обезбеди соодветна отпремнина, наводно висока и до шестмесечни плати, меѓу другите услови.
Деталите од договорот сè уште не се јавни и ќе треба да бидат одобрени од судовите.
Околу 6.000 вработени беа отпуштени по аквизицијата на компанијата од страна на Маск во 2022 година, што доведе до тоа некои да ја тужат компанијата поради нивните отпуштања и исплатената отпремнина.
Платформата го промени своето име во X во 2023 година и направи остар пресврт од забрана на контроверзни десничарски профили кон нивно прифаќање, што резултираше со одредени корисници да ја напуштат мрежата, а спонзорите да ги прекинат договорите за рекламирање.