Милијардерот Илон Маск и социјалната мрежа X постигнаа прелиминарен договор од 500 милиони долари отпремнина со поранешни вработени во Твитер, како што платформата претходно беше наречена.

Договорот беше објавен во судска поднесување, со кое се бара од американскиот апелационен суд во Сан Франциско да го одложи претстојното рочиште за да се овозможи време за средување на документацијата.

„Страните постигнаа принципиелен договор за спогодба и започнаа преговори за условите на долгорочниот договор за спогодба“, според судските документи поднесени од двете страни.

Во тужбата, предводена од поранешната вработена во Твитер, Кортни Мекмилијан, се вели дека на околу 6.000 луѓе погрешно им биле одбиени бенефиции според планот за отпремнина на компанијата.