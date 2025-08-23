Колку штедиме, а колку сме должни?



Официјалните податоци на Народната банка покажуваат дека во јули годинава има годишен раст од 13 проценти и на кредитите и на депозитите во земјава.

Народната банка соопшти дека зголемувањето кај депозитите во поголем дел се должи на растот во секторот „домаќинства“, при помал раст и на депозитите на корпоративниот сектор, а кај вкупните кредити поради повисоките кредити на двата сектора, со поголем придонес на корпоративниот сектор.

Вкупните кредити во домашните банки во јули достигнаа над 8,54 милијарди евра.

Граѓаните се задолжени со вкупно 4,3 милијарди евра, а речиси исто толку 4,2 милијарди е задолжувањето преку кредити на компаниите.

