Ни Туркије ниту Дамаск нема да толерираат напори за дестабилизација на Сирија, рече турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, ветувајќи поддршка за воено разорената нација и предупредувајќи дека „воените барони кои инвестираат во хаос ќе изгубат овој пат“.
Во вторникот, на враќање од Тјенџин, Кина - каде што присуствуваше на самитот на Шангајската организација за соработка (ШОС), Ердоган рече дека различните народи на Сирија, вклучувајќи ги Арапите, Курдите, Туркмените, Алавитите, Сунитите и христијаните, ќе „преовладаат“ над оние што бараат поделба.
„Нема да ја напуштиме Сирија. Ќе продолжиме да стоиме покрај нив. Со Божја волја, никој нема да може да ја спречи Сирија повторно да се издигне“, рече тој.
Ердоган, исто така, ги нагласи напорите на Туркије за продлабочување на односите со Пекинг, велејќи дека Кина „ја признава регионалната важност и влијанието на Туркије“.
Само дијалог ориентиран кон мир може да ја заврши војната во Украина
Осврнувајќи се на глобалните прашања, тој го поздрави неодамнешниот самит САД-Русија во Алјаска како „разумен“, нагласувајќи дека само дијалог ориентиран кон мир може да ја заврши војната во Украина.
Анкара постојано се залага за преговори, рече тој, истакнувајќи дека претходните разговори во Истанбул покажаа дека патот кон мирот е отворен.
Во врска со регионалната интеграција, Ердоган го истакна неодамнешниот договор за коридорот Зангезур меѓу Азербејџан и Ерменија, нарекувајќи го чекор што ќе ги активира патните и железничките мрежи, ќе ги отвори граничните премини и ќе ја зголеми трговијата низ секторите.
„Кој и да се обиде да го поткопа овој процес, ќе ја плати цената“, предупреди тој, нагласувајќи ја посветеноста на Туркије на единството меѓу регионалните народи.
Глобално признавање на Палестина
Ердоган, исто така, се осврна на Палестина, предвидувајќи дека прашањето ќе доминира на Генералното собрание на ОН овој месец, особено додека неколку европски земји се движат кон признавање на палестинската државност.
Тој ги критикуваше американските визни ограничувања за палестинските функционери и го повика Вашингтон да „каже стоп“ на „масакрите и угнетувањето“ на Израел.
„Геноцидот на Израел никогаш нема да биде заборавен. Сочувствителните мајки и татковци никогаш нема да заборават како бебињата, мајките и татковците биле масакрирани во Палестина“, рече тој.
„Генералното собрание на ОН постои за да решава глобални проблеми, а исклучувањето на Палестина би му допаднало само на Израел“.