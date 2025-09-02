Ни Туркије ниту Дамаск нема да толерираат напори за дестабилизација на Сирија, рече турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, ветувајќи поддршка за воено разорената нација и предупредувајќи дека „воените барони кои инвестираат во хаос ќе изгубат овој пат“.

Во вторникот, на враќање од Тјенџин, Кина - каде што присуствуваше на самитот на Шангајската организација за соработка (ШОС), Ердоган рече дека различните народи на Сирија, вклучувајќи ги Арапите, Курдите, Туркмените, Алавитите, Сунитите и христијаните, ќе „преовладаат“ над оние што бараат поделба.

„Нема да ја напуштиме Сирија. Ќе продолжиме да стоиме покрај нив. Со Божја волја, никој нема да може да ја спречи Сирија повторно да се издигне“, рече тој.

Ердоган, исто така, ги нагласи напорите на Туркије за продлабочување на односите со Пекинг, велејќи дека Кина „ја признава регионалната важност и влијанието на Туркије“.

Само дијалог ориентиран кон мир може да ја заврши војната во Украина

Осврнувајќи се на глобалните прашања, тој го поздрави неодамнешниот самит САД-Русија во Алјаска како „разумен“, нагласувајќи дека само дијалог ориентиран кон мир може да ја заврши војната во Украина.

Анкара постојано се залага за преговори, рече тој, истакнувајќи дека претходните разговори во Истанбул покажаа дека патот кон мирот е отворен.