Туркије додаде 593 мегавати (MВ) капацитет на копнена ветерна енергија во првата половина од 2025 година, што ја прави трет најголем инсталатер во Европа, според извештајот на ВиндЕвропа.

Земјата ги зголеми новите инсталации за 39 проценти во споредба со 426 MВ додадени во истиот период минатата година.

ВиндЕвропа предвидува дека Туркије ќе инсталира вкупно 1,6 гигавати (ГВ) капацитет на копнена ветерна енергија до крајот на годината, што значи дека 37 проценти од годишната цел е постигната во првите шест месеци.

Новиот капацитет доаѓа од 100 ветерни турбини, секоја со просечен номинален капацитет од 5,9 MВ.

Континуираната експанзија на Туркије во областа на ветерната енергија е усогласена со нејзините национални цели за намалување на зависноста од фосилни горива и транзиција кон почист и побезбеден енергетски систем.