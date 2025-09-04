ТУРКИЈЕ
Туркије додаде 593 мегавати (MВ) капацитет на копнена ветерна енергија во првата половина од 2025 година, што ја прави трет најголем инсталатер во Европа, според извештајот на ВиндЕвропа.

Земјата ги зголеми новите инсталации за 39 проценти во споредба со 426 MВ додадени во истиот период минатата година.

ВиндЕвропа предвидува дека Туркије ќе инсталира вкупно 1,6 гигавати (ГВ) капацитет на копнена ветерна енергија до крајот на годината, што значи дека 37 проценти од годишната цел е постигната во првите шест месеци.

Новиот капацитет доаѓа од 100 ветерни турбини, секоја со просечен номинален капацитет од 5,9 MВ.

Континуираната експанзија на Туркије во областа на ветерната енергија е усогласена со нејзините национални цели за намалување на зависноста од фосилни горива и транзиција кон почист и побезбеден енергетски систем.

Германија е европски лидер по моќност на копнени ветерни фарми во истиот период со речиси 2,2 ГВ, по што следува Шпанија со 889 MВ.

Вкупно, Европа додаде шест ГВ капацитет на копнени ветерни фарми во текот на првата половина од годината, со што кумулативниот инсталиран капацитет на континентот достигна 253.816 MВ.

На почетокот на 2025 година, Туркије одобри поддршка за 1,2 ГВ нови проекти за копнени ветерни фарми на пет локации на ветерни фарми во рамките на рундата на аукции на Зоната за обновлива енергија (ЈEKA), која беше започната кон крајот на 2024 година.

Според најновиот модел ЈEKA, на успешните инвеститори им е дозволено да продаваат електрична енергија на слободниот пазар во првите шест години. По тој период, тие ќе имаат право на 20-годишна тарифа за купување.

Програмата ЈEKA е дел од пошироките напори на Туркије за зголемување на домашните инвестиции и инвестициите во обновлива енергија, зајакнување на енергетската безбедност и намалување на емисиите на јаглерод во согласност со целите за климатска и енергетска транзиција.

