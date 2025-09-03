ТУРКИЈЕ
Ердоган: Туркије никогаш нема да молчи за угнетувањето на Нетанјаху во Палестина
Претседателот додаде дека загриженоста на Туркије се протега надвор од нејзините граници, нагласувајќи ја солидарноста со муслиманските нации погодени од конфликти
Не можеме да останеме неми гледачи на страдањето во Палестина, нанесено од суровиот Нетанјаху, рече Ердоган / AA
3 септември 2025

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган повтори дека Туркије нема да стои настрана додека Палестинците страдаат под офанзивата на Израел, напаѓајќи го израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху.

„Не можеме да останеме неми гледачи на страдањето во Палестина, нанесено од суровиот Нетанјаху“, рече Ердоган во среда, обраќајќи се на отворањето на Неделата на Мевлид-и Неби во Анкара.

Претседателот додаде дека загриженоста на Туркије се протега надвор од нејзините граници, нагласувајќи ја солидарноста со муслиманските нации погодени од конфликти.

„Половина од нашето срце е тука; другата половина е во Газа, Палестина, Јемен, Судан и Авганистан, каде што раните на исламскиот свет крварат“, рече тој.

Нагласувајќи ја темата за единство, Ердоган изјави: „Ги гледаме сите муслимани како тули од истата зграда, делови од истото тело“.

И покрај превирањата низ регионот, претседателот повика на отпорност и пркос.

„Ние не сме безнадежни и никогаш нема да бидеме безнадежни. И покрај неправдите, нееднаквостите и угнетувањата во нашата географија, никогаш нема да се предадеме на очајот“, рече тој.

Израел започна брутална воена офанзива во Газа, убивајќи повеќе од 63.700 Палестинци во Газа од крајот на 2023 година. Воената офанзива ја опустоши енклавата, која се соочува со глад предизвикан од Израел.

На 8 август, израелскиот Кабинет за безбедност, исто така, одобри план на премиерот Бенјамин Нетанјаху за постепено повторно окупирање на Газа, почнувајќи од градот Газа.

