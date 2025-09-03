Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган повтори дека Туркије нема да стои настрана додека Палестинците страдаат под офанзивата на Израел, напаѓајќи го израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху.

„Не можеме да останеме неми гледачи на страдањето во Палестина, нанесено од суровиот Нетанјаху“, рече Ердоган во среда, обраќајќи се на отворањето на Неделата на Мевлид-и Неби во Анкара.

Претседателот додаде дека загриженоста на Туркије се протега надвор од нејзините граници, нагласувајќи ја солидарноста со муслиманските нации погодени од конфликти.

„Половина од нашето срце е тука; другата половина е во Газа, Палестина, Јемен, Судан и Авганистан, каде што раните на исламскиот свет крварат“, рече тој.

Нагласувајќи ја темата за единство, Ердоган изјави: „Ги гледаме сите муслимани како тули од истата зграда, делови од истото тело“.