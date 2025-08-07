ПОЛИТИКА
1 мин читање
Јапонскиот премиер го повика Трамп да ја измени извршната наредба за царините
Главниот преговарач за царини на Јапонија, Рјосеи Аказава, исто така отпатува за Вашингтон, барајќи брзо намалување на царините за автомобили во согласност со неодамнешниот билатерален трговски договор меѓу земјите
Јапонскиот премиер го повика Трамп да ја измени извршната наредба за царините
Јапонскиот премиер го повика Трамп да ја измени извршната наредба за царините / Reuters
пред 17 часа

Јапонскиот премиер го повика американскиот претседател Доналд Трамп да ја измени својата извршна наредба за повисоките нови царини на Вашингтон, според „Кјодо њуз“.

Коментарите на Шигеру Ишиба доаѓаат во време кога американските царини од 15% за јапонскиот извоз стапија на сила од денес.

Главниот преговарач за царини на Јапонија, Рјосеи Аказава, исто така отпатува за Вашингтон претходно оваа недела, барајќи брзо намалување на царините за автомобили во согласност со неодамнешниот билатерален трговски договор меѓу земјите.

Пред неговото заминување, Аказава изјави пред парламентарната комисија дека целта на неговата посета е да потврди дека нема несовпаѓања во договорените тарифни услови.

Препорачано

Но, во среда, официјален претставник на Белата куќа изјави дека јапонскиот увоз нема да добие посебен третман како што веруваше Токио според неодамнешниот трговски договор.

Според трговскиот договор, Јапонија вети дека ќе ги зголеми инвестициите во САД како дел од иницијатива од 550 милијарди долари, додека САД, исто така, ќе ги намалат царините за увезени јапонски автомобили на 15% од сегашните 27,5%.

Со оглед на тоа што автомобилите се клучен столб на јапонската економија, продолжените повисоки царини би можеле да им наштетат на големите производители на автомобили како Тојота и Хонда, кои во голема мера зависат од американскиот пазар.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us