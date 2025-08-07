Јапонскиот премиер го повика американскиот претседател Доналд Трамп да ја измени својата извршна наредба за повисоките нови царини на Вашингтон, според „Кјодо њуз“.

Коментарите на Шигеру Ишиба доаѓаат во време кога американските царини од 15% за јапонскиот извоз стапија на сила од денес.

Главниот преговарач за царини на Јапонија, Рјосеи Аказава, исто така отпатува за Вашингтон претходно оваа недела, барајќи брзо намалување на царините за автомобили во согласност со неодамнешниот билатерален трговски договор меѓу земјите.

Пред неговото заминување, Аказава изјави пред парламентарната комисија дека целта на неговата посета е да потврди дека нема несовпаѓања во договорените тарифни услови.