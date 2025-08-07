Јапонскиот премиер го повика американскиот претседател Доналд Трамп да ја измени својата извршна наредба за повисоките нови царини на Вашингтон, според „Кјодо њуз“.
Коментарите на Шигеру Ишиба доаѓаат во време кога американските царини од 15% за јапонскиот извоз стапија на сила од денес.
Главниот преговарач за царини на Јапонија, Рјосеи Аказава, исто така отпатува за Вашингтон претходно оваа недела, барајќи брзо намалување на царините за автомобили во согласност со неодамнешниот билатерален трговски договор меѓу земјите.
Пред неговото заминување, Аказава изјави пред парламентарната комисија дека целта на неговата посета е да потврди дека нема несовпаѓања во договорените тарифни услови.
Но, во среда, официјален претставник на Белата куќа изјави дека јапонскиот увоз нема да добие посебен третман како што веруваше Токио според неодамнешниот трговски договор.
Според трговскиот договор, Јапонија вети дека ќе ги зголеми инвестициите во САД како дел од иницијатива од 550 милијарди долари, додека САД, исто така, ќе ги намалат царините за увезени јапонски автомобили на 15% од сегашните 27,5%.
Со оглед на тоа што автомобилите се клучен столб на јапонската економија, продолжените повисоки царини би можеле да им наштетат на големите производители на автомобили како Тојота и Хонда, кои во голема мера зависат од американскиот пазар.