Керамички церемонијален сад стар речиси 900 години, кој датира од средниот век, е откриен во античкиот локалитет Харан во покраината Шанлиурфа во Туркије, едно од најстарите населби во светот и привремено место на светското наследство на УНЕСКО.
Во разговорот со проф. Мехмет Онал, раководител на Одделот за археологија на Универзитетот Харан и главен археолог на локалитетот Харан, рече дека ископувањата на локалитетот се во тек.
Онал нагласи дека Харан често се споменува во книгите по историја поради неговиот статус како едно од најстарите континуирано населени места на Земјата, а ископувањата оваа година открија значајни наоди.
Тој рече дека садот, откриен за време на ископувањата во медресата Харан, е длабок околу 20 сантиметри, украсен со арапски натписи по површината, па дури и го носи потписот на неговиот производител.
Истакнувајќи го историското значење на секој артефакт пронајден во медресата - некогаш истакнат центар на учење - Онал рече: „Ова е првпат целосно недопрен сад направен со техника на лустервер, или печење, да биде пронајден во ископувањата во Харан.“
„Произведен е во златното доба на керамиката, користејќи ја техниката на лустер со највисок квалитет и е печен три пати“, рече тој.
„Го датираме слојот од медресата каде што е пронајден во периодите Зенгид и Ајубид, околу 12 век од н.е. - пред речиси 900 години“, додаде Онал.