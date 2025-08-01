Керамички церемонијален сад стар речиси 900 години, кој датира од средниот век, е откриен во античкиот локалитет Харан во покраината Шанлиурфа во Туркије, едно од најстарите населби во светот и привремено место на светското наследство на УНЕСКО.

Во разговорот со проф. Мехмет Онал, раководител на Одделот за археологија на Универзитетот Харан и главен археолог на локалитетот Харан, рече дека ископувањата на локалитетот се во тек.

Онал нагласи дека Харан често се споменува во книгите по историја поради неговиот статус како едно од најстарите континуирано населени места на Земјата, а ископувањата оваа година открија значајни наоди.

Тој рече дека садот, откриен за време на ископувањата во медресата Харан, е длабок околу 20 сантиметри, украсен со арапски натписи по површината, па дури и го носи потписот на неговиот производител.