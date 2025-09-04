Палестинската милитантна група Хамас ја повтори својата подготвеност да постигне сеопфатен договор за Појасот Газа, според кој сите израелски заложници ќе бидат ослободени во замена за ослободување на договорен број палестински затвореници од израелските затвори.
Хамас во соопштението изјави дека сè уште чека одговор од Израел на предлогот за прекин на огнот што палестинската организација го прифати пред две недели, објави „Тајмс оф Израел“.
Се вели дека Хамас е подготвен да склучи сеопфатен договор во кој сите заложници што ги држи ќе бидат ослободени во замена за договорен број палестински затвореници што ги држи Израел.
Хамас, исто така, изјави дека е подготвен да формира „независна национална администрација на технократи“ за управување со Газа.
Изјавата дојде непосредно откако претседателот на САД Доналд Трамп, ја повика групата да ги ослободи сите 20 заложници.
Канцеларијата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ги критикуваше ставовите на Хамас.
„За жал, ова е уште една манипулација од страна на Хамас, без ништо ново во неа“, се наведува во соопштението на канцеларијата на Нетанјаху.
Во него се повторува дека војната во Газа ќе заврши само доколку бидат ослободени сите заложници, ако Хамас биде разоружан, Појасот Газа демилитаризиран, ако Израел воспостави безбедносна контрола врз енклавата и биде создадено алтернативно цивилно управување.