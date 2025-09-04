Палестинската милитантна група Хамас ја повтори својата подготвеност да постигне сеопфатен договор за Појасот Газа, според кој сите израелски заложници ќе бидат ослободени во замена за ослободување на договорен број палестински затвореници од израелските затвори.

Хамас во соопштението изјави дека сè уште чека одговор од Израел на предлогот за прекин на огнот што палестинската организација го прифати пред две недели, објави „Тајмс оф Израел“.

Се вели дека Хамас е подготвен да склучи сеопфатен договор во кој сите заложници што ги држи ќе бидат ослободени во замена за договорен број палестински затвореници што ги држи Израел.

Хамас, исто така, изјави дека е подготвен да формира „независна национална администрација на технократи“ за управување со Газа.