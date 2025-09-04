Израелските демонстранти го блокираа главниот автопат што ги поврзува Тел Авив и Ерусалим во вечерните часови барајќи ослободување на заложниците во Појасот Газа.

Стотици демонстранти, вклучувајќи и членови на семејствата на заробените Израелци, го блокираа „Автопатот 1“ во двата правци во близина на раскрсницата Анава, објави весникот „Једиот ахронот“.

„Заложниците умираат“ и „Израелската Влада убива заложници“, скандираа демонстрантите за време на нивниот митинг. Полицијата подоцна соопшти дека ги растерала демонстрантите и го отворила патот за сообраќај.

Израелските медиуми објавија дека по протестот стотици демонстранти ги пробиле бариерите и се судриле со полицијата пред резиденцијата на премиерот Бенјамин Нетанјаху.