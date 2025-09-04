ВОЈНА ВО ГАЗА
Најмалку 18 Палестинци беа убиени рано во четврток во израелски бомбардирања и огнено оружје низ Појасот Газа, изјавија медицински извори.

Меѓу жртвите беа тројца Палестинци кои чекаа помош, кои беа цел на израелските сили јужно од Кан Јунис.

Во централна Газа, седум члена на семејството Абу ал-Аиш беа убиени кога израелските напади го погодија нивниот шатор во бегалскиот камп Нусејрат.

Во градот Газа, израелски воени авиони бомбардираа семеен дом во населбата ал-Сабра, при што загинаа тројца Палестинци, а други беа ранети.

Четири Палестинци, меѓу кои три деца, беа убиени кога израелските сили погодија шатор во кој се засолнуваа раселени семејства во населбата Тел ал-Хава во југозападна Газа.

Во Деир ал-Балах, еден Палестинец беше застрелан, а други беа ранети од израелските сили југоисточно од градот.

Израелската армија започна брутална воена офанзива врз Појасот Газа, при што загинаа повеќе од 63.700 Палестинци во Газа. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на премиерот Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со тужба за геноцид во Меѓународниот суд на правдата за својата војна против енклавата.

