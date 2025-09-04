Најмалку 18 Палестинци беа убиени рано во четврток во израелски бомбардирања и огнено оружје низ Појасот Газа, изјавија медицински извори.

Меѓу жртвите беа тројца Палестинци кои чекаа помош, кои беа цел на израелските сили јужно од Кан Јунис.

Во централна Газа, седум члена на семејството Абу ал-Аиш беа убиени кога израелските напади го погодија нивниот шатор во бегалскиот камп Нусејрат.

Во градот Газа, израелски воени авиони бомбардираа семеен дом во населбата ал-Сабра, при што загинаа тројца Палестинци, а други беа ранети.

Четири Палестинци, меѓу кои три деца, беа убиени кога израелските сили погодија шатор во кој се засолнуваа раселени семејства во населбата Тел ал-Хава во југозападна Газа.