Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, изјави дека неговата администрација ќе воведе царинска стапка од околу 100 проценти за увоз на полупроводници и чипови, но нагласи дека новата мерка нема да се однесува на компаниите што произведуваат во САД или се обврзале да го сторат тоа наскоро.

Оваа мерка е поширока стратегија на администрацијата за враќање на производството во Америка, а објавата следеше паралелно со објавата на Епл за дополнителни инвестиции во износ од 100 милијарди долари на американскиот пазар.

„За компании како Епл, кои се обврзаа да градат тука, нема да има дополнителен данок“, објасни Трамп.

Тој истакна дека нема да толерира обиди за избегнување обврски.

„Ако кажете дека ќе градите, но не градите, тогаш ние собираме сè ретроактивно и наплаќаме подоцна. Ќе мора да платите, тоа е сигурно“, рече Трамп.

Најавата за нови тарифи дојде откако денеска на сила стапија глобалните тарифи воведени од Трамп, кои се движат од 15 до 50 проценти за стоки увезени во Соединетите Американски Држави.

Минатата недела, Трамп потпиша извршни наредби со кои се воведуваат таканаречени „реципрочни“ тарифи за стоки од повеќе од 67 земји, и покрај стравувањата дека овој потег би можел да ја зголеми инфлацијата и да го забави растот на работните места.

Највисоки царински стапки беа воведени за стоки од Индија (50 проценти), Бразил (50 проценти), Лаос (40 проценти), Мјанмар (40 проценти), Швајцарија (39 проценти), Ирак (35 проценти)...