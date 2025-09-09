Францускиот Парламент изгласа недоверба на премиерот Франсоа Бајру, објави претседателката на Националното собрание, Јаел Браун-Пиве.

Со 194 гласови „за“ и 364 гласови „против“, Бајру не успеа да добие мнозинство во Парламентот, каде што 15 од 589 пратеници беа воздржани.

Се очекува тој да ја поднесе оставката на својата влада до претседателот Емануел Макрон.

Премиерот во заминување во јули ја претстави буџетската рамка за 2026 година и бараше поддршка за план за заштеда на речиси 44 милијарди евра како дел од напорите за намалување на зголемениот јавен долг на Франција, кој сега е 113% од нејзиниот БДП.

Франција, исто така, го има еден од најголемите буџетски дефицити во Европската Унија, од 5,8%.