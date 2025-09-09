ПОЛИТИКА
Францускиот Парламент изгласа недоверба на премиерот Франсоа Бајру
Премиерот во заминување во јули ја претстави буџетската рамка за 2026 година и бараше поддршка за план за заштеда на речиси 44 милијарди евра како дел од напорите за намалување на зголемениот јавен долг на Франција
9 септември 2025

Францускиот Парламент изгласа недоверба на премиерот Франсоа Бајру, објави претседателката на Националното собрание, Јаел Браун-Пиве.

Со 194 гласови „за“ и 364 гласови „против“, Бајру не успеа да добие мнозинство во Парламентот, каде што 15 од 589 пратеници беа воздржани.

Се очекува тој да ја поднесе оставката на својата влада до претседателот Емануел Макрон.

Премиерот во заминување во јули ја претстави буџетската рамка за 2026 година и бараше поддршка за план за заштеда на речиси 44 милијарди евра како дел од напорите за намалување на зголемениот јавен долг на Франција, кој сега е 113% од нејзиниот БДП.

Франција, исто така, го има еден од најголемите буџетски дефицити во Европската Унија, од 5,8%.

Предупредувајќи дека земјата е „на работ на презадолженост“, Бајру претходно ги повика пратениците да изберат „одговорност наспроти хаос“.

Опозициските партии од целиот спектар, од крајно левичарската ЛФИ до крајно десничарската Национален сојуз, како и социјалистите, рекоа дека ќе гласаат против владата.

Преговорите за буџетот се главен извор на тензии во француската политика.

Неуспехот да се постигне договор за буџетот за 2025 година минатата година доведе до пад на владата на Мишел Барние во декември, откако левото крило и партиите од крајната десница се обединија зад предлогот за недоверба.

