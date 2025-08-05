Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека падот на цените на енергенсите би можел да изврши притисок врз рускиот претседател Владимир Путин да ја запре војната во Украина.
„Ако цените на енергенсите се намалат доволно, Путин ќе престане да убива луѓе“, рече Трамп во интервју за Си-Ен-Би-Си.
Како што изјави Трамп, „ако цените на енергенсите паднат за уште 10 долари за барел, тој нема да има друг избор бидејќи неговата економија ќе биде во проблеми“, објави Ројтерс.
Во петок завршува „ултиматумот“ кој Трамп го постави на Русија да ја прекине војната за да не воведе санкции на Москва.
Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, денеска изјави дека санкциите против Русија и нејзините „помагачи“ можат да вродат со плод ако се доволно силни, особено врз секторите што ѝ помагаат на „руската воена машинерија да продолжи да финансира напади“.
Изјавите и заканите на некои западни земји упатени до суверените земји се обиди да се принудат овие земји да ги прекинат трговските односи со Русија, изјави денес портпаролот на рускиот претседател, Дмитриј Песков.
Претседателот на САД, претходно изјави дека бил информиран дека Индија планира да престане да купува нафта од Русија, но индискиот весник „Минт“, повикувајќи се на извори, објави во саботата дека индиските државни рафинерии продолжуваат да купуваат нафта од руски добавувачи.
Индија е трет најголем увозник на енергија во светот, а повеќе од 80 проценти од нафтата што ја троши се купува од меѓународните пазари.
Претходно, весникот „Тајмс оф Индија“, повикувајќи се на податоци од компанијата за анализа на стоки „Кплер“, објави дека увозот на нафта во Индија од Русија се искачил на 11-месечен максимум во јуни, а зголемувањето на обемот на купувања следело по ескалацијата на геополитичките тензии меѓу Израел и Иран.