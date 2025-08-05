ПОЛИТИКА
2 мин читање
Трамп: Намалувањето на цените на енергенсите ќе го принуди Путин да „престане да убива луѓе“
Ако цените на енергенсите паднат за уште 10 долари за барел, Путин нема да има друг избор бидејќи неговата економија ќе биде во проблеми, изјави Трамп, кој претходно ѝ даде „ултиматум“ на Москва дека ќе ѝ воведе санкции ако не ја прекине војната
Трамп: Намалувањето на цените на енергенсите ќе го принуди Путин да „престане да убива луѓе“
Трамп рече дека бил информиран оти Индија ќе престане да купува нафта од Русија, но индиските рафинерии продолжуваат да ја купуваат / AP
5 август 2025

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека падот на цените на енергенсите би можел да изврши притисок врз рускиот претседател Владимир Путин да ја запре војната во Украина.

„Ако цените на енергенсите се намалат доволно, Путин ќе престане да убива луѓе“, рече Трамп во интервју за Си-Ен-Би-Си.

Како што изјави Трамп, „ако цените на енергенсите паднат за уште 10 долари за барел, тој нема да има друг избор бидејќи неговата економија ќе биде во проблеми“, објави Ројтерс.

Во петок завршува „ултиматумот“ кој Трамп го постави на Русија да ја прекине војната за да не воведе санкции на Москва.

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, денеска изјави дека санкциите против Русија и нејзините „помагачи“ можат да вродат со плод ако се доволно силни, особено врз секторите што ѝ помагаат на „руската воена машинерија да продолжи да финансира напади“.

recommended

Изјавите и заканите на некои западни земји упатени до суверените земји се обиди да се принудат овие земји да ги прекинат трговските односи со Русија, изјави денес портпаролот на рускиот претседател, Дмитриј Песков.

Претседателот на САД, претходно изјави дека бил информиран дека Индија планира да престане да купува нафта од Русија, но индискиот весник „Минт“, повикувајќи се на извори, објави во саботата дека индиските државни рафинерии продолжуваат да купуваат нафта од руски добавувачи.

Индија е трет најголем увозник на енергија во светот, а повеќе од 80 проценти од нафтата што ја троши се купува од меѓународните пазари.

Претходно, весникот „Тајмс оф Индија“, повикувајќи се на податоци од компанијата за анализа на стоки „Кплер“, објави дека увозот на нафта во Индија од Русија се искачил на 11-месечен максимум во јуни, а зголемувањето на обемот на купувања следело по ескалацијата на геополитичките тензии меѓу Израел и Иран.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us