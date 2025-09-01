ВОЈНА ВО ГАЗА
Нетанјаху: Договор со Хамас за делумно примирје и ослободување на заложниците не е на маса
Нетанјаху за време на состанокот на кабинетот за безбедност изјавил дека претседателот на САД, Доналд Трамп, го повикал и му рекол дека не прифаќа никакви делумни договори со Хамас и наместо тоа да се бори против групата со цела сила
Форумот на семејствата на заложниците изјави дека Нетанјаху ги отфрла делумните рамки за кои претходно се согласил и води стратегија на опструкција / AP
1 септември 2025

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху го повтори својот став дека договор со Хамас за делумно примирје и ослободување на заложниците „не е на маса“, објавија денес израелските медиуми.

За време на шестчасовната седница на израелскиот кабинет за безбедност, министерот за национална безбедност Итамар Бен-Гвир се заложил за гласање против предлогот за прифаќање на какви било делумни договори, на што Нетанјаху одговорил дека „нема потреба од гласање бидејќи тоа не е на маса“, објавува „Тајмс оф Израел“.

Нетанјаху за време на состанокот изјавил дека претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, го повикал и му рекол дека не прифаќа никакви делумни договори со Хамас и дека наместо тоа да се бори против „таа терористичка група со полна сила“.

„Заборавете на делумните договори. Одете со полна сила и завршете го тоа“, наводно му рекол Трамп на Нетанјаху, според израелскиот весник.

Пред состанокот на кабинетот за безбедност, вестите на Канал 12, цитирајќи неименувани извори, велат дека Трамп врши зголемен притисок врз Нетанјаху што побрзо да го победи Хамас.

Одговарајќи на изјавите на премиерот на Израел, Форумот на семејства на заложници и исчезнати лица изјави дека Нетанјаху ги отфрла делумните рамки за кои претходно се согласил и дека води стратегија која „не е стратегија за преговори, туку стратегија на опструкција“.

