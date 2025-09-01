Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху го повтори својот став дека договор со Хамас за делумно примирје и ослободување на заложниците „не е на маса“, објавија денес израелските медиуми.

За време на шестчасовната седница на израелскиот кабинет за безбедност, министерот за национална безбедност Итамар Бен-Гвир се заложил за гласање против предлогот за прифаќање на какви било делумни договори, на што Нетанјаху одговорил дека „нема потреба од гласање бидејќи тоа не е на маса“, објавува „Тајмс оф Израел“.

Нетанјаху за време на состанокот изјавил дека претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, го повикал и му рекол дека не прифаќа никакви делумни договори со Хамас и дека наместо тоа да се бори против „таа терористичка група со полна сила“.