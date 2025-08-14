Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, денес за радио „Фокс њуз“ изјави дека мисли дека претседателот на Русија, Владимир Путин, сака да „ја заврши работата“ на утрешниот самит во Алјаска.

На прашањето дали неговите закани за санкции можеле да влијаат врз одлуката на Путин да се согласи на состанокот, Трамп рече дека „сè има влијание“ и додаде дека секундарните царини против Индија „во суштина го спречиле нивното купувавање нафта од Русија“.

„Секако, кога ќе го изгубите вашиот втор најголем клиент, а веројатно ќе го изгубите и вашиот најголем клиент, мислам дека тоа веројатно игра улога“, рече Трамп.

На прашањето дали е подготвен да ѝ понуди на Русија „економски стимулации“ за да ја заврши војната во Украина, тој одби да одговори, објаснувајќи дека не би сакал јавно да ги покажува „своите карти“.

Тој постојано повторуваше дека Русија има огромен потенцијал во нафтата и гасот, што е многу профитабилен бизнис.

Трамп нагласи дека, сепак, првенствено е заинтересиран за сегашниот мировен договор и дека, доколку има напредок на средбата со Путин, веднаш ќе го покани претседателот на Украина, Володимир Зеленски, да дојде на местото каде што ќе се сретнат.

„Имаме идеја за три различни локации... вклучувајќи ја и можноста, бидејќи би било убедливо најлесно, да останеме во Алјаска. Ако има лоша средба, нема да се јавам на никого. Ќе си одам дома. Но ако има добра средба, ќе се јавам на претседателот Зеленски и на европските лидери“, рече Трамп.

На прашањето дали мисли дека средбата со Путин може да заврши со неуспех, Трамп одговори дека има 25 проценти шанси тоа да се случи.