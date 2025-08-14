Израелскиот началник на Генералштабот Ејал Замир во четвртокот сигнализираше за можноста за започнување на уште еден напад врз Иран, еден ден откако Али Лариџани, шефот на Врховниот совет за национална безбедност на Иран, го посети Либан.
Зборувајќи на воена церемонија во базата Глилот во централен Израел, Замир рече дека Тел Авив е подготвен повторно да го нападне Иран доколку е потребно, објави Военото радио.
На 13 јуни, Израел, со поддршка на САД, започна 12-дневна војна против Иран. Техеран одговори со напади со балистички ракети и беспилотни летала пред Вашингтон да објави прекин на огнот на 24 јуни.
Замир рече дека војската ги таргетира Иран и неговата сојузничка „оска“ - осврнувајќи се на либанскиот Хезболах и јеменските Хути - и е подготвена повторно да удри кога е потребно.
Тој го опиша неодамнешниот конфликт со Иран како „превентивна војна“ насочена кон отстранување на она што тој го нарече „ескалирана егзистенцијална закана пред да стане конкретна опасност“.
Тој, исто така, изјави дека Иран е на опасен пат на ескалација на повеќе фронтови и дека развил доктрина насочена кон уништување на Израел.
„Подготвени сме да платиме висока цена за да го обезбедиме нашиот опстанок“, рече Замир.
Истовремено со посетата на Лариџани на Бејрут во среда, Замир ги обиколи окупираните области од Израел во јужен Либан.
Во последните недели, израелските претставници, вклучувајќи го министерот за одбрана Израел Кац и министерот за надворешни работи Гидеон Сар, исто така, зборуваа за можноста за уште еден напад врз Иран.