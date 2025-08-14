ПОЛИТИКА
2 мин читање
Началникот на израелската армија наговести уште еден напад врз Иран
Иран е на опасен пат на ескалација на повеќе фронтови и развил доктрина насочена кон уништување на Израел, подготвени сме да платиме висока цена за да го обезбедиме нашиот опстанок, рече началникот на Генералштабот Ејал Замир
Началникот на израелската армија наговести уште еден напад врз Иран
Тој го опиша неодамнешниот конфликт со Иран како „превентивна војна“ / Reuters
14 август 2025

Израелскиот началник на Генералштабот Ејал Замир во четвртокот сигнализираше за можноста за започнување на уште еден напад врз Иран, еден ден откако Али Лариџани, шефот на Врховниот совет за национална безбедност на Иран, го посети Либан.

Зборувајќи на воена церемонија во базата Глилот во централен Израел, Замир рече дека Тел Авив е подготвен повторно да го нападне Иран доколку е потребно, објави Военото радио.

На 13 јуни, Израел, со поддршка на САД, започна 12-дневна војна против Иран. Техеран одговори со напади со балистички ракети и беспилотни летала пред Вашингтон да објави прекин на огнот на 24 јуни.

Замир рече дека војската ги таргетира Иран и неговата сојузничка „оска“ - осврнувајќи се на либанскиот Хезболах и јеменските Хути - и е подготвена повторно да удри кога е потребно.

Тој го опиша неодамнешниот конфликт со Иран како „превентивна војна“ насочена кон отстранување на она што тој го нарече „ескалирана егзистенцијална закана пред да стане конкретна опасност“.

Препорачано

Тој, исто така, изјави дека Иран е на опасен пат на ескалација на повеќе фронтови и дека развил доктрина насочена кон уништување на Израел.

„Подготвени сме да платиме висока цена за да го обезбедиме нашиот опстанок“, рече Замир.

Истовремено со посетата на Лариџани на Бејрут во среда, Замир ги обиколи окупираните области од Израел во јужен Либан.

Во последните недели, израелските претставници, вклучувајќи го министерот за одбрана Израел Кац и министерот за надворешни работи Гидеон Сар, исто така, зборуваа за можноста за уште еден напад врз Иран.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us