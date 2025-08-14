Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, утре ќе започне преговори со рускиот претседател Владимир Путин, надевајќи се дека ќе постигне прекин на конфликтот во Украина, но сеопфатното решение на конфликтот ќе потрае повеќе време, изјави американскиот државен секретар Марк Рубио.
Тој додаде дека безбедносните гаранции за Украина мора да бидат дел од преговорите со Русија, како и дека се надева на брз напредок во завршувањето на војната.
Рубио рече дека Трамп разговарал со Путин по телефон неколку пати оваа година и сега сака тие да се сретнат лице в лице за да „го погледне во очи“ и да ги процени можностите за мир.
„Тој сака таа војна да заврши. Ќе направи сè што е можно и гледа можност да разговара за постигнување мир. Ќе го спроведе тоа. Ќе знаеме утре, веројатно многу рано на таа средба, дали нешто е можно или не. Се надеваме. Сакаме мир и ќе направиме сè што можеме за да го постигнеме, но на крајот, од Украина и Русија ќе зависи да се договорат“, додаде Рубио.
Денот пред самитот меѓу Трамп и Путин во Алјаска, Рубио истакна дека, за да се постигне мир, ќе биде потребно да се разговара за безбедносните гаранции.
„Исто така, ќе треба да се разговара за територијалните спорови и барања, како и за што всушност се борат. Сите овие работи ќе бидат дел од сеопфатно решение. Мислам дека надежта на претседателот е да постигне привремен прекин на борбите за да можат да се одржат овие разговори“, рече Рубио, како што објави Ројтерс.
Тој изјави дека опциите во врска со примирјето „ќе се видат утре“.
Самитот меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин ќе се одржи утре во Анкориџ, Алјаска, со почеток во 11:30 часот по локално време, односно во 21:30 часот по средноевропско време.