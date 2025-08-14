Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, утре ќе започне преговори со рускиот претседател Владимир Путин, надевајќи се дека ќе постигне прекин на конфликтот во Украина, но сеопфатното решение на конфликтот ќе потрае повеќе време, изјави американскиот државен секретар Марк Рубио.

Тој додаде дека безбедносните гаранции за Украина мора да бидат дел од преговорите со Русија, како и дека се надева на брз напредок во завршувањето на војната.

Рубио рече дека Трамп разговарал со Путин по телефон неколку пати оваа година и сега сака тие да се сретнат лице в лице за да „го погледне во очи“ и да ги процени можностите за мир.

„Тој сака таа војна да заврши. Ќе направи сè што е можно и гледа можност да разговара за постигнување мир. Ќе го спроведе тоа. Ќе знаеме утре, веројатно многу рано на таа средба, дали нешто е можно или не. Се надеваме. Сакаме мир и ќе направиме сè што можеме за да го постигнеме, но на крајот, од Украина и Русија ќе зависи да се договорат“, додаде Рубио.