Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, изјави дека претседателот Доналд Трамп го прекинал ќорсокакот со рускиот претседател Владимир Путин и дека „сега Европа и Канада со САД мора да осмислат безбедносни гаранции за да се осигурат дека Украина има целосна поддршка во разговорите“.

Зборувајќи на заедничката прес-конференција со чешкиот премиер Петер Фиала во Прага, Руте нагласи дека меѓународната заедница одблиску координира за да подготви безбедносни гаранции што ќе обезбедат Украина да има целосна поддршка од членките на НАТО и партнерите надвор од алијансата, заедно со силна национална одбрана.

Шефот на НАТО рече дека по состанокот на 15 август во Алјаска меѓу Трамп и Путин, „сега е на нас да ги дизајнираме безбедносните гаранции како Европејци и Канада со САД за да се осигураме дека кога ќе започнат разговорите, украинскиот претседател знае дека има целосна поддршка од САД, од Канада, Европејците, од сите нас во НАТО, но и од нашите земји надвор од НАТО“.