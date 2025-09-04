ПОЛИТИКА
2 мин читање
Руте: Силни безбедносни гаранции за Украина, поддржани од Европа, Канада и САД
Руте нагласи дека меѓународната заедница одблиски координира за да подготви безбедносни гаранции што ќе обезбедат Украина да има целосна поддршка од членките на НАТО и партнерите надвор од алијансата
Руте: Силни безбедносни гаранции за Украина, поддржани од Европа, Канада и САД
Руте: Силни безбедносни гаранции за Украина, поддржани од Европа, Канада и САД / AA
4 септември 2025

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, изјави дека претседателот Доналд Трамп го прекинал ќорсокакот со рускиот претседател Владимир Путин и дека „сега Европа и Канада со САД мора да осмислат безбедносни гаранции за да се осигурат дека Украина има целосна поддршка во разговорите“.

Зборувајќи на заедничката прес-конференција со чешкиот премиер Петер Фиала во Прага, Руте нагласи дека меѓународната заедница одблиску координира за да подготви безбедносни гаранции што ќе обезбедат Украина да има целосна поддршка од членките на НАТО и партнерите надвор од алијансата, заедно со силна национална одбрана.

Шефот на НАТО рече дека по состанокот на 15 август во Алјаска меѓу Трамп и Путин, „сега е на нас да ги дизајнираме безбедносните гаранции како Европејци и Канада со САД за да се осигураме дека кога ќе започнат разговорите, украинскиот претседател знае дека има целосна поддршка од САД, од Канада, Европејците, од сите нас во НАТО, но и од нашите земји надвор од НАТО“.

Препорачано

Тој додаде дека основата на овие гаранции треба да биде зајакнување на вооружените сили на Украина.

Фиала го истакна единствениот став на сојузниците во НАТО, истакнувајќи ја потребата од продолжување на поддршката за Украина за да може да се одбрани и да го одржи притисокот врз Русија, а воедно да создаде услови за траен мир.

Осврнувајќи се на состанокот на коалицијата на добронамерните во Париз, чешкиот лидер рече: „Постои и силен консензус дека мора да има робусни безбедносни гаранции, што би ја одвратило Русија од понатамошна агресија“.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us