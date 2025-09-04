ПОЛИТИКА
Кина ќе обезбеди 7 милиони долари помош по земјотресот во Авганистан
Ли Минг, портпарол на Кинеската агенција за меѓународна развојна соработка, изјави дека Пекинг ќе обезбеди 50 милиони јуани (6,9 милиони долари) итна хуманитарна помош, главно вклучувајќи шатори, ќебиња и храна, кои се итно потребни
4 септември 2025

Кина соопшти дека ќе обезбеди речиси 7 милиони долари помош по силниот земјотрес што предизвика големи штети во Авганистан,.

Ли Минг, портпарол на Кинеската агенција за меѓународна развојна соработка, изјави дека Пекинг ќе обезбеди 50 милиони јуани (6,9 милиони долари) итна хуманитарна помош, главно вклучувајќи шатори, ќебиња и храна, кои се итно потребни во областите погодени од катастрофата.

Неговите забелешки дојдоа откако бројот на жртви од силниот земјотрес во неделата во источен Авганистан надмина 2.200, заедно со големи материјални штети,

Хамдула Фитрат, заменик-портпарол на привремената администрација, изјави за американската компанија за социјални медиуми X дека бројот на смртни случаи се искачил на 2.205, додека бројот на повредени достигна 3.640, во покраината Кунар.

Властите во Кабул стравуваат дека бројот на жртви може да се зголеми, бидејќи споделуваат податоци од провинциите Нангархар, Лагман и Панџшир, кои исто така беа погодени.

Хуманитарните агенции предупредуваат дека обемот на уништувањето бара итна меѓународна поддршка за да се спречи влошување на кризата.

Турција испрати 25 тони помош претходно оваа недела, вклучувајќи материјали за засолниште, хигиенски комплети и кутии со храна.

Пакистан, исто така, испрати 105 тони помош, додека Иран, Кина и Индија, како и западните земји, ветија дека ќе испратат помош.

Американскиот геолошки завод го регистрираше земјотресот во 23:47 часот по локално време (19:17 GMT), 27 километри источно-североисточно од Џалалабад на длабочина од 8 километри, кога повеќето жители спиеле.

Ова е трет голем земјотрес што ја погодува воено разурнатата нација откако авганистанските талибанци се вратија на власт во 2021 година.

