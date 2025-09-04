Кина соопшти дека ќе обезбеди речиси 7 милиони долари помош по силниот земјотрес што предизвика големи штети во Авганистан,.

Ли Минг, портпарол на Кинеската агенција за меѓународна развојна соработка, изјави дека Пекинг ќе обезбеди 50 милиони јуани (6,9 милиони долари) итна хуманитарна помош, главно вклучувајќи шатори, ќебиња и храна, кои се итно потребни во областите погодени од катастрофата.

Неговите забелешки дојдоа откако бројот на жртви од силниот земјотрес во неделата во источен Авганистан надмина 2.200, заедно со големи материјални штети,

Хамдула Фитрат, заменик-портпарол на привремената администрација, изјави за американската компанија за социјални медиуми X дека бројот на смртни случаи се искачил на 2.205, додека бројот на повредени достигна 3.640, во покраината Кунар.

Властите во Кабул стравуваат дека бројот на жртви може да се зголеми, бидејќи споделуваат податоци од провинциите Нангархар, Лагман и Панџшир, кои исто така беа погодени.