Германија бара од Израел да се откаже од плановите за окупирање на Газа
4 септември 2025

Германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул го повика Израел да се откаже од плановите за окупирање на градот Газа, предупредувајќи дека тоа би можело да создаде разорна хуманитарна катастрофа.

По телефонскиот разговор со израелскиот министер за надворешни работи, Гидеон Саар, Вадефул изјави на социјалните мрежи дека разговарале за најновите случувања, напорите за ослободување на заложниците и завршувањето на војната во Газа.

„Во исто време, ја повикав израелската влада да не продолжува со плановите за инвазија на градот Газа“, рече Вадефул. „Ова дополнително би ја влошило хуманитарната ситуација значително. Наместо тоа, во Појасот Газа мора итно да стигне значително поголема хуманитарна помош“, нагласи тој.

Главниот германски дипломат, исто така, изрази сериозна загриженост во врска со изјавите на израелските крајнодесничарски министри кои предложија анексирање на Западниот Брег за да се спречи формирање палестинска држава.

„За време на нашиот разговор, јас исто така јасно предупредив против израелските планови за анексија на Западниот Брег. Германија продолжува да поддржува договорено решение за две држави како основа за траен мир“, рече Вадефул.

