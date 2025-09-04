Германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул го повика Израел да се откаже од плановите за окупирање на градот Газа, предупредувајќи дека тоа би можело да создаде разорна хуманитарна катастрофа.

По телефонскиот разговор со израелскиот министер за надворешни работи, Гидеон Саар, Вадефул изјави на социјалните мрежи дека разговарале за најновите случувања, напорите за ослободување на заложниците и завршувањето на војната во Газа.

„Во исто време, ја повикав израелската влада да не продолжува со плановите за инвазија на градот Газа“, рече Вадефул. „Ова дополнително би ја влошило хуманитарната ситуација значително. Наместо тоа, во Појасот Газа мора итно да стигне значително поголема хуманитарна помош“, нагласи тој.