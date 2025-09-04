ПОЛИТИКА
Венецуела ги обвини САД дека го лажирале видеото од „нападот на бродот со дрога“
Ова е најновото фалсификување на САД, тие сакаат да ја уништат Боливарската револуција со лаги, Белата куќа ја користи трговијата со дрога како аргумент за да ја оправда воената интервенција, рече министерот за внатрешни работи Диосдадо Кабело
Венецуела ги обвини САД дека го лажирале видеото од „нападот на бродот со дрога“
Трамп на неговата платформа Вистина објави видео на кое американските сили потопуваат брод при што загинале 11 лица / Скриншот
4 септември 2025

Венецуела во среда го отфрли како измислено видеото презентирано од американскиот претседател Доналд Трамп, кое наводно прикажува напад врз брод полн со дрога крај карипскиот брег на земјата.

Министерот за внатрешни работи Диосдадо Кабело изјави за државниот радиодифузер ВТВ дека видеото изгледа е генерирано од вештачка интелигенција и дека Вашингтон го користи за манипулирање со јавното мислење.

„Ова е најновото фалсификување на САД. Тие сакаат да ја уништат Боливарската револуција со лаги. Белата куќа ја користи трговијата со дрога како аргумент за да ја оправда воената интервенција“, рече Кабело.

Тој ги критикуваше тврдењата на САД дека 11 лица биле убиени во операцијата.

„Тие гордо објавуваат дека убиле 11 лица. Ова е многу чувствително прашање. Што е со правото да се бранат? Некои работи не се јасни. Се појавуваат сомнежи, но одговорите сè уште не се видливи“, рече Кабело.

Тој, исто така, најави нови програми за обука за волонтери на Националната боливарска милиција и претстојни воени вежби.

„Тука, националното единство е од суштинско значење за одбраната на нашата татковина. Нашите браќа беа на првите линии како што треба да бидат, и ние сме таму“, додаде тој.

Претходно, Трамп изјави дека американските сили потопиле брод со дрога што ја напуштил Венецуела, при што загинале 11 лица.

Најновиот спор доаѓа во услови на зголемени тензии меѓу Каракас и Вашингтон. Трамп претходно потпиша извршна наредба со која се повикува на поголемо воено вклучување против латиноамериканските нарко-картели.

САД долго време го обвинуваат венецуелскиот претседател Николас Мадуро дека го предводи Картелот де лос Солес. Министерството за финансии на САД ја означи групата како „глобална терористичка организација“ на 25 јули.

На 8 август, Вашингтон ја дуплираше наградата од 25 до 50 милиони долари за информации што би довеле до апсење или осуда на Мадуро.

На 18 август, Мадуро одговори: „Ги браниме нашите мориња, нашето небо и нашата земја. Ниту една империја не може да ја допре светата територија на Венецуела или светата почва на Јужна Америка.“

По наредбата на Трамп, американската поморска работна група, составена од седум воени бродови и подморница, беше испратена во карипските води во близина на Венецуела на 28 август.

