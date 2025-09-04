Венецуела во среда го отфрли како измислено видеото презентирано од американскиот претседател Доналд Трамп, кое наводно прикажува напад врз брод полн со дрога крај карипскиот брег на земјата.

Министерот за внатрешни работи Диосдадо Кабело изјави за државниот радиодифузер ВТВ дека видеото изгледа е генерирано од вештачка интелигенција и дека Вашингтон го користи за манипулирање со јавното мислење.

„Ова е најновото фалсификување на САД. Тие сакаат да ја уништат Боливарската револуција со лаги. Белата куќа ја користи трговијата со дрога како аргумент за да ја оправда воената интервенција“, рече Кабело.

Тој ги критикуваше тврдењата на САД дека 11 лица биле убиени во операцијата.

„Тие гордо објавуваат дека убиле 11 лица. Ова е многу чувствително прашање. Што е со правото да се бранат? Некои работи не се јасни. Се појавуваат сомнежи, но одговорите сè уште не се видливи“, рече Кабело.

Тој, исто така, најави нови програми за обука за волонтери на Националната боливарска милиција и претстојни воени вежби.

„Тука, националното единство е од суштинско значење за одбраната на нашата татковина. Нашите браќа беа на првите линии како што треба да бидат, и ние сме таму“, додаде тој.