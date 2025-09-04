ПОЛИТИКА
Албанезе рече дека е обвинета оти претставува закана за глобалната економија и врз основа на санкциите што ѝ ги воведоа САД, луѓето со кои таа соработува може да бидат предмет на кривични казни до 20 години затвор и парични казни до милијарда долари
Франческа Албанезе: Санкциите на САД против мене се напад врз ОН
Албанезе одржа прес-конференција во италијанскиот Сенат организирана од Зелено-левичарската алијанса / Reuters
4 септември 2025

Специјалниот известувач на Обединетите нации за Палестина, Франческа Албанезе денес изјави дека санкциите што ѝ ги воведоа САД поради документирање на ситуацијата на окупираните палестински територии се напад врз ОН бидејќи тие влијаат и врз светската организација.

Албанезе на прес-конференција во италијанскиот Сенат, организирана од Зелено-левичарската алијанса, изјави дека е обвинета дека претставува закана за глобалната економија и дека, врз основа на санкциите што ѝ ги воведоа САД, луѓето со кои таа соработува може да бидат предмет на кривични казни до 20 години затвор и парични казни до 1 милијарда долари, објави Анса.

Таа нагласи дека ова довело до нејзина изолација, не поради недостаток на доверба, туку поради заканувачкиот став на американската администрација.

„Нападот врз мене е напад врз Обединетите нации“, заклучи Албанезе.

Американскиот државен секретар Марко Рубио во јули објави дека САД воведуваат санкции врз Франческа Албанезе поради нејзините напори да го натера Меѓународниот кривичен суд (МКС) да преземе мерки против американски и израелски функционери и компании.

Рубио ја обвини Албанезе за пристрасност во својот извештај и дека таа го прекршила суверенитетот на двете земји барајќи од МКС да истражи, уапси или гони американски и израелски граѓани.

Албанезе во својот извештај побара од ОН да воведе ембарго за оружје и да ги прекине сите трговски и финансиски врски со Израел, тврдејќи дека земјата води „геноцидна кампања“ во Појасот Газа.

