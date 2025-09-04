Специјалниот известувач на Обединетите нации за Палестина, Франческа Албанезе денес изјави дека санкциите што ѝ ги воведоа САД поради документирање на ситуацијата на окупираните палестински територии се напад врз ОН бидејќи тие влијаат и врз светската организација.

Албанезе на прес-конференција во италијанскиот Сенат, организирана од Зелено-левичарската алијанса, изјави дека е обвинета дека претставува закана за глобалната економија и дека, врз основа на санкциите што ѝ ги воведоа САД, луѓето со кои таа соработува може да бидат предмет на кривични казни до 20 години затвор и парични казни до 1 милијарда долари, објави Анса.

Таа нагласи дека ова довело до нејзина изолација, не поради недостаток на доверба, туку поради заканувачкиот став на американската администрација.

„Нападот врз мене е напад врз Обединетите нации“, заклучи Албанезе.