На 29 јули, кога кабинетот на Велика Британија објави дека Велика Британија конечно ќе го започне процесот на признавање на државата Палестина, бев на Зум повик со млада Палестинка дипломирана по право во егзил.

Нејзините очи беа отечени, нејзиниот глас смирен, но тежок. Само неколку часа претходно, девет членови на нејзиното семејство, вклучувајќи деца, беа убиени во израелски воздушен напад врз новиот камп во Нусеират.

Таа не бараше сочувство. Нејзината отпорност беше впечатлива; таа се врати на документирање на тортурата и масовното раселување за случаите што ги собираме и тивко праша: „Дали на светот му е потребна палестинска држава ако нема повеќе Палестинци да живеат во неа?“

Додека Велика Британија го врза своето признавање со условен прекин на огнот, други - Франција, Шпанија и Ирска - го потврдија своето, а на 30 јули, Канада ја објави својата намера да го стори тоа. Ова беше поздравено како дипломатски пресврт.

Но Палестинците премногу добро ја знаат кореографијата: признавањето одвоено од спроведувањето не е правда, туку дволичност.

Канада, дури и кога ветува симболично признавање, продолжува да го вооружува Израел. Велика Британија се повикува на државност, а сепак одбива да го запре извозот на оружје.

За двете, признавањето функционира помалку како морален став, а повеќе како излез за бегство, заштитувајќи ги од одговорност, а воедно одржувајќи ја поддршката за израелската воена машинерија.

Овие изјави, формулирани како дел од поширока европска иницијатива, беа понудени како доказ дека „решението со две држави“ продолжува да има симболична позиција во рамките на правниот поредок, и покрај неговиот материјален колапс.

Сепак, за Палестинците, кои се соочуваат со постојано гладување наметнато од Израел во Газа и ескалација на доселеничко-колонијалното насилство во окупираниот Западен Брег, ваквите гестови се празни.

Тие се потсетници дека иако Европа ја прогласува Палестина за држава, таа не нуди никаква заштита на луѓето што се бришат на терен.

За Палестинците, реалноста е поинаква. Од 7 октомври 2023 година, Газа е место на израелски присилно масовно гладување, воздушно бомбардирање и масовни убиства на цивили, додека окупираниот Западен Брег е расцепкан под експанзијата на доселениците и воените напади.

Признавањето, кога е одвоено од спроведувањето, се чувствува помалку како напредок отколку како театар, дипломатски ритуал што го признава суверенитетот на хартија, додека игнорира кампања за бришење на терен.

Долгото империјално наследство на Велика Британија во Палестина фрла долга сенка врз нејзината сегашна положба. Балфуровата декларација од 1917 година, издадена без консултација со домородното арапско население на Палестина, вети „национален дом за еврејскиот народ“ на земја што не ја поседуваше.

Повеќе од еден век подоцна, Велика Британија сега дава условно признавање на палестинскиот народ, но само ако Израел не ја запре војната. Структурата на дозвола продолжува да тече во една насока: од колонизатор до колонизиран, од окупатор до окупиран.

Прашањето, тогаш, не е дали Палестина се квалификува како држава, туку дали меѓународната заедница ќе ги врзе своите зборови со дејствија што ја прават државноста значајна.

Државноста на Палестина постои - законот веќе кажа

Признавањето од Лондон, Париз или кој било друг главен град не ја создава Палестина; тоа само го признава она што меѓународното право веќе го потврдува.

Конвенцијата од Монтевидео поставува четири објективни критериуми за државност: постојано население, дефинирана територија, функционална влада и капацитет за вклучување во меѓународни односи. Палестина ги исполнува сите нив.

Како што тврдеше покојниот Џејмс Крофорд во „Создавањето на државите во меѓународното право“, „окупацијата или спорните граници не ја негираат државноста... државноста е одредена од објективни критериуми, а не од исполнетоста на суверенитетот“.

Од Палестинската декларација за независност во 1988 година, повеќе од 140 држави, претежно од Глобалниот Југ, формално ја признаа Палестина.

Генералното собрание на ОН ја призна како држава набљудувач која не е членка, давајќи ѝ пристап до меѓународни договори и Меѓународниот кривичен суд.

Меѓународниот суд на правдата, во своето Советодавно мислење од 2004 година за изградбата на ѕидот на поделба од страна на Израел, отиде подалеку: потврди дека правото на самоопределување на палестинскиот народ е норма erga omnes, кое го имаат сите држави и не може да се суспендира со окупација, анексија или „преговори“.