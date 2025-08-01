Американскиот државен секретар Марко Рубио ги отфрли неодамнешните одлуки на западните земји за признавање на Палестина, нарекувајќи ги „неважни“.
„Ниту една од овие земји нема способност да создаде палестинска држава“, изјави Рубио.
„Не може да има палестинска држава освен ако Израел не се согласи со тоа“, истакна Рубио.
„Тие дури и не можат да ви кажат каде е оваа палестинска држава. Не можат да ви кажат кој ќе ја управува. И мислам трето, тоа е контрапродуктивно“, рече тој.
Нагласувајќи дека Хамас сè уште држи 20 лица како заложници и телата на над 50 лица, Рубио ги обвини западните земји за „здружување“ на страната на Хамас.
„На крајот на краиштата, страната на Хамас е страната на палестинската државност. Значи, вие ја создавате оваа награда“, рече тој.
Поддржувачите на овој потег рекоа дека тоа не е награда, туку предуслов за мир во регионот.
Рубио, исто така, тврдеше дека неодамнешните одлуки „ги повредуваат“ тековните преговори за прекин на огнот.
Тој рече дека во многу случаи, неодамнешните одлуки за признавање се всушност поврзани со домашната политика, при што некои земји се соочуваат со внатрешен притисок да заземат страна без оглед на геополитичките последици.
„Тие всушност ѝ штетат на каузата, тие не помагаат, бидејќи нивната изјава нема да промени ништо освен што ќе го охрабри и награди Хамас, кој сега има секаква причина да не се согласи на прекин на огнот и да не ги ослободи овие заложници“, додаде Рубио.
Рубио ги повика сите овие земји да се обединат во притисокот врз Хамас „веднаш“ да ги ослободи 20-те живи заложници.
Потезите на западните земји за признавање на Палестина
Францускиот претседател Емануел Макрон кон крајот на јуни објави дека одлучил да ја признае државата Палестина и дека ќе даде официјална декларација за тоа на Генералното собрание на ОН во септември.
Канадскиот премиер Марк Карни и постојаниот секретар на Министерството за надворешни работи на Малта, Кристофер Кутахар, исто така рекоа дека нивните земји одлучиле да ја признаат Палестина.
Британскиот премиер Кир Стармер изјави дека Велика Британија ќе ја признае палестинската држава на Генералното собрание на ОН во септември доколку Израел не исполни одредени услови.
Се очекува одлуките на државите да бидат официјализирани за време на Генералното собрание на ОН во септември.