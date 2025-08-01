Американскиот државен секретар Марко Рубио ги отфрли неодамнешните одлуки на западните земји за признавање на Палестина, нарекувајќи ги „неважни“.

„Ниту една од овие земји нема способност да создаде палестинска држава“, изјави Рубио.

„Не може да има палестинска држава освен ако Израел не се согласи со тоа“, истакна Рубио.

„Тие дури и не можат да ви кажат каде е оваа палестинска држава. Не можат да ви кажат кој ќе ја управува. И мислам трето, тоа е контрапродуктивно“, рече тој.

Нагласувајќи дека Хамас сè уште држи 20 лица како заложници и телата на над 50 лица, Рубио ги обвини западните земји за „здружување“ на страната на Хамас.

„На крајот на краиштата, страната на Хамас е страната на палестинската државност. Значи, вие ја создавате оваа награда“, рече тој.

Поддржувачите на овој потег рекоа дека тоа не е награда, туку предуслов за мир во регионот.

Рубио, исто така, тврдеше дека неодамнешните одлуки „ги повредуваат“ тековните преговори за прекин на огнот.