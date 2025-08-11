„Израел ги уби новинарите на Ал Џезира за да спречи да се известува за следниот голем масакр што има намера да го изврши“, изјави д-р Мохамед Абу Салмија директорот на болницата Ал-Шифа.

Тој дополни дека окупаторите се подготвуваат за голем масакр во Газа, но овој пат без да се емитува звук или слика.