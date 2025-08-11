11 август 2025
„Израел ги уби новинарите на Ал Џезира за да спречи да се известува за следниот голем масакр што има намера да го изврши“, изјави д-р Мохамед Абу Салмија директорот на болницата Ал-Шифа.
Тој дополни дека окупаторите се подготвуваат за голем масакр во Газа, но овој пат без да се емитува звук или слика.
„Сакаат да убијат и раселат најголем број Палестинци во градот Газа, но овој пат во отсуство на гласот на Анас, Мохамед, Ал Џезира и сите сателитски канали“, рече тој.
Израелската армија доцна во неделата нападна новинарски шатор во близина на болницата „Ал Шифа“ во западниот дел на Газа, при што загинаа пет новинари, меѓу кои и дописниците на „Ал Џезира“ Анас ал Шариф и Мохамед Краикеа, соопшти канцеларијата за медиуми.