Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, денес објави дека е остварен „многу добар“ разговор преку видео врска со претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, украинскиот претседател Володимир Зеленски, претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта и европските лидери пред претстојниот самит меѓу Трамп и рускиот претседател Владимир Путин во Алјаска.

Според неа, биле дискутирани подготовките за билатералниот состанок во Алјаска, а било истакнато и единството на Западот во однос на поддршката за Украина.

„Разменивме мислења за претстојниот билатерален состанок во Алјаска. Денес, Европа, САД и НАТО го зајакнаа заедничкиот јазик за Украина. Ќе продолжиме да дејствуваме во тесна координација. Никој не сака мир повеќе од нас - праведен и траен мир“, изјави претседателката на Европската комисија на платформата Икс.

И германскиот канцелар Фридрих Мерц изјави дека европските лидери сакаат Трамп да постигне успех за време на преговорите со рускиот претседател Владимир Путин во Алјаска во петок, наведувајќи дека европската и украинската безбедност мора да бидат приоритет во преговорите.

„Јасно му кажавме на Трамп. Првото нешто што мора да се дискутира е прекин на огнот“, рече Мерц на заедничката прес-конференција со Зеленски, по разговорите со Трамп.

Канцеларот истакна дека стои зад ставот на Европа дека границите не смеат да се менуваат со сила и дека немало разговор за признавање на териториите контролирани од Русија.

„Трамп во голема мера се согласува со овој став“, рече Мерц.