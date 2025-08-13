Зеленски изрази надеж дека централна тема на средбата меѓу Трамп и Путин ќе биде итен прекин на огнот во Украина и потврди дека за прашањата поврзани со територијалниот интегритет на неговата земја не може да се дискутира без да се земат предвид „нашата држава, нашиот народ, волјата на државата, волјата на нашиот народ и Уставот на Украина“.

Тој истакна дека санкциите мора да се зајакнат доколку Русија на Алјаска не се согласи со прекин на огнот, тврдејќи дека Путин „блефира“ кога вели дека санкциите кон Москва не функционираат.

Украинскиот претседател рече дека Трамп предложил да го контактираат по средбата на Алјаска со цел да ги утврдат „следните чекори“ по состанокот.