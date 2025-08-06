Американскиот претседател Доналд Трамп во текот на неделава ќе биде домаќин на мировни преговори во Вашингтон меѓу претседателот на Азербејџан Илхам Алиев и премиерот на Ерменија Никол Пашинјан.

Преговорите беа потврдени во среда преку објава на Фејсбук од портпаролката на ерменскиот премиер, Назели Багдасарјан, која изјави дека Пашинјан ќе биде во САД во четврток и петок, и дека за време на посетата ќе одржи и билатерална средба со американскиот претседател.

Багдасарјан напиша дека трилатералните разговори ќе имаат за цел да промовираат мир, просперитет и економска соработка во регионот.

Нејзината изјава следеше по извештајот на „Вашингтон пост“, кој цитираше двајца високи функционери на Белата куќа и наведе дека Трамп ќе ги угости двајцата лидери во Белата куќа во петок.

Во извештајот се споменува и можноста за време на овие разговори да биде објавено потпишување на мировен договор меѓу соседите од Јужен Кавказ.

Азербејџанската страна сè уште не ја потврдила изјавата од Ерменија, ниту го коментирала споменатиот извештај.