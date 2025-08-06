Американскиот претседател Доналд Трамп во текот на неделава ќе биде домаќин на мировни преговори во Вашингтон меѓу претседателот на Азербејџан Илхам Алиев и премиерот на Ерменија Никол Пашинјан.
Преговорите беа потврдени во среда преку објава на Фејсбук од портпаролката на ерменскиот премиер, Назели Багдасарјан, која изјави дека Пашинјан ќе биде во САД во четврток и петок, и дека за време на посетата ќе одржи и билатерална средба со американскиот претседател.
Багдасарјан напиша дека трилатералните разговори ќе имаат за цел да промовираат мир, просперитет и економска соработка во регионот.
Нејзината изјава следеше по извештајот на „Вашингтон пост“, кој цитираше двајца високи функционери на Белата куќа и наведе дека Трамп ќе ги угости двајцата лидери во Белата куќа во петок.
Во извештајот се споменува и можноста за време на овие разговори да биде објавено потпишување на мировен договор меѓу соседите од Јужен Кавказ.
Азербејџанската страна сè уште не ја потврдила изјавата од Ерменија, ниту го коментирала споменатиот извештај.
Алиев и Пашинјан последен пат се сретнаа минатиот месец во Абу Даби, главниот град на Обединетите Арапски Емирати, каде што разговараа за напорите за нормализирање на односите и се согласија да продолжат со преговорите и мерките за градење доверба.
Истиот месец, Трамп изјави за време на состанокот со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте дека напорите за постигнување мировен договор меѓу Ерменија и Азербејџан се чини дека се движат кон успешен исход.
Односите меѓу двете поранешни советски републики се затегнати од 1991 година, кога ерменската армија го окупираше Карабах, територија што е меѓународно призната како дел од Азербејџан и седум соседни региони.
Поголемиот дел од територијата беше ослободен од Азербејџан за време на 44-дневната војна во есента 2020 година, која заврши со мировен договор со посредство на Русија, што го отвори патот за нормализација на односите и преговори за демаркација на границата.
Во септември 2023 година, Азербејџан воспостави целосен суверенитет над Карабах откако сепаратистичките сили во регионот се предадоа.
Во март оваа година, двете земји објавија дека постигнале договор за сите 17 членови од мировниот договор, иако тој сè уште не е потпишан.