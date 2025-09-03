Најмалку 13 лица биле убиени во новите напади на израелската армија, додека уште шестмина починале од глад во Појасот Газа, погоден од глад, соопштија во среда лекарите и Министерството за здравство на палестинската енклава.

Медицински извори изјавија за Анадолија дека пет лица, вклучувајќи бремена жена и нејзиното неродено дете, се убиени во израелски напад врз станбена зграда во западниот дел на градот Газа.

Друга куќа е погодена во центарот на градот Газа, што резултирало со смрт на три лица, додадоа тие.

Израелските сили, исто така, ги таргетираа шаторите во кои се сместени раселени цивили во близина на Специјалната болница Рантис во населбата Наср во истиот град.

Има повредени, некои од нив сериозно.

Израелските воени авиони погодија станбена зграда во населбата Наср, при што беа ранети неколку други.

Во меѓувреме, израелската армија продолжи да детонира куќи во населбата Шеик Радван во градот Газа, како дел од планот за окупација.

На 8 август, израелскиот кабинет за безбедност го одобри планот на премиерот Бенјамин Нетанјаху за постепено повторно окупирање на Појасот Газа, почнувајќи од градот Газа.