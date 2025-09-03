Најмалку 13 лица биле убиени во новите напади на израелската армија, додека уште шестмина починале од глад во Појасот Газа, погоден од глад, соопштија во среда лекарите и Министерството за здравство на палестинската енклава.
Медицински извори изјавија за Анадолија дека пет лица, вклучувајќи бремена жена и нејзиното неродено дете, се убиени во израелски напад врз станбена зграда во западниот дел на градот Газа.
Друга куќа е погодена во центарот на градот Газа, што резултирало со смрт на три лица, додадоа тие.
Израелските сили, исто така, ги таргетираа шаторите во кои се сместени раселени цивили во близина на Специјалната болница Рантис во населбата Наср во истиот град.
Има повредени, некои од нив сериозно.
Израелските воени авиони погодија станбена зграда во населбата Наср, при што беа ранети неколку други.
Во меѓувреме, израелската армија продолжи да детонира куќи во населбата Шеик Радван во градот Газа, како дел од планот за окупација.
На 8 август, израелскиот кабинет за безбедност го одобри планот на премиерот Бенјамин Нетанјаху за постепено повторно окупирање на Појасот Газа, почнувајќи од градот Газа.
Израелски квадрокоптерски беспилотни летала фрлија запаливи бомби врз шаторите во кои се сместени раселени лица и тезгите на пазарот Шеик Радван, предизвикувајќи пожари. Израелските сили ги гранатираа населбите Зејтун и Сабра во истиот град, изјавија очевидци.
Во централниот Појас Газа, петмина Палестинци биле убиени, а пет други ранети во напади со беспилотни летала врз бегалскиот камп Нусеират.
Во соопштението, Министерството за здравство на Газа соопшти дека шест лица, меѓу кои и едно дете, починале од глад и тешка неухранетост во изминатите 24 часа во Појасот Газа, со што бројот на смртни случаи поврзани со глад се искачи на 367, вклучувајќи 131 дете.
Министерството соопшти дека 89 смртни случаи, од кои 16 деца, се регистрирани откако системот за следење на гладот на ОН, Интегрирана класификација на фази на безбедност на храната (ИПЦ), официјално ја прогласи Газа за зона на глад минатиот месец.
Израел уби повеќе од 63.500 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.
Во ноември минатата година, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и поранешниот министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел се соочува и со тужба за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради војната во енклавата.