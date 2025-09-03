Израел планира да анектира 82 проценти од окупираниот Западен Брег за да спречи формирање палестинска држава, изјави во среда крајнодесничарскиот министер за финансии Безалел Смотрич.

„Израелскиот суверенитет ќе се применува на 82 проценти од територијата“, изјави Смотрич, лидер на крајнодесничарската партија Религиозен ционизам, на прес-конференција во Ерусалим.

„Време е да се примени израелскиот суверенитет во Јудеја и Самарија (Западниот Брег) и еднаш засекогаш да се отстрани идејата за поделба на нашата мала земја“, рече тој.

Екстремистичкиот министер рече дека палестинските прашања ќе ги решава Палестинската управа, која подоцна ќе биде заменета со она што тој го нарече „регионални алтернативи на цивилното управување“.

Смотрич рече дека главниот принцип на анексија е максимално земјиште со минимално арапско население.

„Никогаш нема да има и никогаш не може да има палестинска држава на нашата земја“, тврдi тој.

„Доколку Палестинската власт се обиде да се крене и да ни наштети, ние ќе ја уништиме исто како што правиме со Хамас.“