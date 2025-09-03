Израел планира да анектира 82 проценти од окупираниот Западен Брег за да спречи формирање палестинска држава, изјави во среда крајнодесничарскиот министер за финансии Безалел Смотрич.
„Израелскиот суверенитет ќе се применува на 82 проценти од територијата“, изјави Смотрич, лидер на крајнодесничарската партија Религиозен ционизам, на прес-конференција во Ерусалим.
„Време е да се примени израелскиот суверенитет во Јудеја и Самарија (Западниот Брег) и еднаш засекогаш да се отстрани идејата за поделба на нашата мала земја“, рече тој.
Екстремистичкиот министер рече дека палестинските прашања ќе ги решава Палестинската управа, која подоцна ќе биде заменета со она што тој го нарече „регионални алтернативи на цивилното управување“.
Смотрич рече дека главниот принцип на анексија е максимално земјиште со минимално арапско население.
„Никогаш нема да има и никогаш не може да има палестинска држава на нашата земја“, тврдi тој.
„Доколку Палестинската власт се обиде да се крене и да ни наштети, ние ќе ја уништиме исто како што правиме со Хамас.“
Тој ја нарече анексијата на Западниот Брег „превентивен чекор“ против потезите на многу земји кои планираат да ја признаат палестинската државност.
Неколку земји, вклучувајќи ги Белгија, Франција, Обединетото Кралство, Канада и Австралија, објавија дека ќе ја признаат палестинската државност за време на претстојната сесија на Генералното собрание на ОН од 8 до 23 септември, приклучувајќи се кон 147 земји кои веќе го сторија тоа.
Смотрич го повика премиерот Бенјамин Нетанјаху да донесе „историска одлука“ за примена на израелскиот суверенитет на сите отворени области на Јудеја и Самарија (Западниот Брег).
На 20 август, Израел одобри голем проект за населување, познат како Е1, кој има за цел да го подели окупираниот Западен Брег на два дела, отсекувајќи ги северните градови Рамалаh и Наблус од Витлеем и Хеброн на југ и изолирајќи го Источен Ерусалим.
Меѓународната заедница, вклучително и ОН, ги смета израелските населби за нелегални според меѓународното право. ОН постојано предупредува дека континуираната експанзија на населбите ја загрозува одржливоста на решението со две држави, кое се смета за клуч за решавање на деценискиот палестинско-израелски конфликт.
Во советодавно мислење од минатиот јули, Меѓународниот суд на правдата ја прогласи израелската окупација на палестинските територии за нелегална и повика на евакуација на сите населби на Западниот Брег и Источен Ерусалим.