Повеќе од 30% од Палестинците убиени во израелските напади врз Појасот Газа се деца.

Во писменото соопштение на палестинското Министерство за здравство во Газа се наведени имињата на убиените Палестинци во израелските напади врз Газа заклучно со 31 јули 2025 година.

Се истакнува дека до 31 јули загинати се 18.430 деца од 60.199 Палестинци убиени во геноцидот што Израел го спроведува од 7 октомври 2023 година, што претставува 30,8% од бројот на убиените.