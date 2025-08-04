СВЕТ
1 мин читање
Најмалку 30% од убиените во израелските напади врз Газа се деца
Во писменото соопштение на палестинското Министерство за здравство во Газа се наведени имињата на убиените Палестинци во израелските напади врз Газа заклучно со 31 јули 2025 година.
Најмалку 30% од убиените во израелските напади врз Газа се деца
Најмалку 30% од убиените во израелските напади врз Газа се деца / AA
4 август 2025

Повеќе од 30% од Палестинците убиени во израелските напади врз Појасот Газа се деца.

Во писменото соопштение на палестинското Министерство за здравство во Газа се наведени имињата на убиените Палестинци во израелските напади врз Газа заклучно со 31 јули 2025 година.

Се истакнува дека до 31 јули загинати се 18.430 деца од 60.199 Палестинци убиени во геноцидот што Израел го спроведува од 7 октомври 2023 година, што претставува 30,8% од бројот на убиените.

recommended

Меѓу убиените во израелските напади врз Газа 9.735 се жени, што претставува 16,1% од вкупниот број убиени.

Палестинското Министерство за здравство наведе дека 4.429 од оние што ги загубија животите во израелските напади биле постари лица, односно 7,3 проценти од Палестинците убиени во Газа.

ИЗВОР:AA
Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us