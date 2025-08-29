ПОЛИТИКА
Вашингтон одобри продажба на оружје на Украина во вредност од 825 милиони долари
Американските власти велат дека продажбата ќе ги подобри безбедносните капацитети на Украина и ќе придонесе за нејзината способност да се соочи со сегашните и идните закани, како и да спроведува мисии за самоодбрана и регионална стабилност
Објавата доаѓа откако Русија во средата ноќта изврши голем напад врз Киев во кој загинаа најмалку 21 лице / AP
29 август 2025

Американскиот Стејт департмент одобри продажба на оружје на Украина во вредност од околу 825 милиони долари, соопшти во четврток Агенцијата за соработка во одбраната и безбедноста на САД (ДСЦА).

Пакетот вклучува ракети со долг дострел и сродна опрема што ја побарал Киев.

Како што е вообичаено со продажбата на странско оружје, агенцијата соопшти дека Конгресот бил известен.

Американските власти велат дека продажбата ќе ги подобри безбедносните капацитети на Украина и ќе придонесе за нејзината способност да се соочи со сегашните и идните закани, како и да спроведува мисии за самоодбрана и регионална стабилност.

Се вели дека купувањето е финансиски поддржано од САД, Данска, Холандија и Норвешка.

Објавата доаѓа откако Русија изврши повеќе од 600 ракетни и беспилотни напади во среда вечерта, нејзината најтешка бомбардирачка кампања од крајот на јули, и покрај неделите дипломатски напори за прекин на конфликтот.

Во големиот руски напад врз Киев во текот на ноќта загинале најмалку 21 лице.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски рече дека нападот, втор по големина откако Русија започна голема инвазија во февруари 2022 година, е одговор на Москва на дипломатските напори за ставање крај на војната.

