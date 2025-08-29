Американскиот Стејт департмент одобри продажба на оружје на Украина во вредност од околу 825 милиони долари, соопшти во четврток Агенцијата за соработка во одбраната и безбедноста на САД (ДСЦА).

Пакетот вклучува ракети со долг дострел и сродна опрема што ја побарал Киев.

Како што е вообичаено со продажбата на странско оружје, агенцијата соопшти дека Конгресот бил известен.

Американските власти велат дека продажбата ќе ги подобри безбедносните капацитети на Украина и ќе придонесе за нејзината способност да се соочи со сегашните и идните закани, како и да спроведува мисии за самоодбрана и регионална стабилност.