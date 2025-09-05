Натпреварувањето во Групата А од европските квалификации за Светското првенство во фудбал 2026 започна со сензација, откако Словачка ја победи Германија со 2:0 во Братислава.
Ханчко (42) ја доведе Словачка во водство по убава акција кон крајот на првото полувреме, а Стрелец (55) ја заврши соло акцијата со одличен гол за да го зголеми резултатот на 2:0 на почетокот на второто полувреме.
Во вториот натпревар од оваа група, како што се очекуваше, Северна Ирска го победи Луксембург со 1:3 како гостин.
Директен пласман на Мундијалот кој ќе се игра во САД, Мексико и Канада следното лето ќе освои само победникот од групата.
За разлика од Германија, Шпанија беше убедлива на почетокот од својот циклус, победувајќи ја Бугарија со 0:3 како гостин во Групата Е.
Ојарзабал (5), Кукурела (30) и Мерино (38) го решија прашањето за победникот веќе во првото полувреме. Претходно во оваа група, Туркије ја победи Грузија со 2:3 како гостин.
Во дербито на вечерта, Холандија и Полска одиграа 1:1 во Ротердам во Групата Г.
Дамфрис (28) го доведе домаќинот во водство, а Кеш (80) го постави конечниот резултат.
Двата тима сега имаат по седум бода, Холандија од три, а Полска од четири натпревари. Финска сè уште има три бода од четири натпревари.
РЕЗУЛТАТИ
група А:
Словачка - Германија 2:0 (Ханко 42, Стрелец 55)
Луксембург - Северна Ирска 1:3 (Дардари 30 / Рид 8, Чарлс 46, Девени 70)
ТАБЕЛА:
1. Северна Ирска 1 1 0 0 3-1 3
2. Словачка 1 1 0 0 2-0 3
3. Луксембург 1 0 0 1 1-3 0
4. Германија 1 0 0 1 0-2 0
група Е:
Грузија - Туркије 2:3 (Давиташвили 63, Кварачелија 90+8 / Мулдур 4, Актуркоглу 41, 53)
Бугарија - Шпанија 0:3 (Ојарзабал 5, Кукурела 30, Мерино 38)
ТАБЕЛА:
1. Шпанија 1 1 0 0 3-0 3
2. Туркије 1 1 0 0 3-2 3
3. Грузија 1 0 0 1 2-3 0
4. Бугарија 1 0 0 1 0-3 0
група Г:
Литванија - Малта 1:1 (Гинеитис 90+7-11м / Сатаријано 83)
Холандија - Полска 1:1 (Дамфрис 28 / Кеш 80)
ТАБЕЛА:
1. Холандија 3 2 1 0 11-1 7
2. Полска 4 2 1 1 5-3 7
3. Финска 4 2 1 1 5-5 7
4. Литванија 4 0 3 1 3-4 3
5. Малта 5 0 2 3 1-12 2
група Ј:
Казахстан - Велс 0:1 (Мур 25)
Лихтенштајн - Белгија 0:6 (Де Кајпер 29, Тилеманс 46, 70-11м, Теат 60, Де Брујне 62, Фофана 90+1)
ТАБЕЛА:
1. Велс 5 3 1 1 11-6 10
2. Северна Македонија 4 2 2 0 6-2 8
3. Белгија 3 2 1 0 11-4 7
4. Казахстан 4 1 0 3 3-5 3
5. Лихтенштајн 4 0 0 4 0-14 0