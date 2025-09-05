СПОРТ
3 мин читање
Квалификации за СП: Словачка ја победи Германија, Туркије славеше во Грузија
За разлика од Германија, Шпанија беше убедлива на почетокот од својот циклус, победувајќи ја Бугарија со 0:3 како гостин во Групата Е, со головите на Ојарзабал, Кукурела и Мерино, кои го решија прашањето на победникот веќе во првото полувреме
Квалификации за СП: Словачка ја победи Германија, Туркије славеше во Грузија
Туркије имаше предност од 0:3, но на крајот славеше со 2:3 на гостувањето во Грузија / AA
5 септември 2025

Натпреварувањето во Групата А од европските квалификации за Светското првенство во фудбал 2026 започна со сензација, откако Словачка ја победи Германија со 2:0 во Братислава.

Ханчко (42) ја доведе Словачка во водство по убава акција кон крајот на првото полувреме, а Стрелец (55) ја заврши соло акцијата со одличен гол за да го зголеми резултатот на 2:0 на почетокот на второто полувреме.

Во вториот натпревар од оваа група, како што се очекуваше, Северна Ирска го победи Луксембург со 1:3 како гостин.

Директен пласман на Мундијалот кој ќе се игра во САД, Мексико и Канада следното лето ќе освои само победникот од групата.

За разлика од Германија, Шпанија беше убедлива на почетокот од својот циклус, победувајќи ја Бугарија со 0:3 како гостин во Групата Е.

Ојарзабал (5), Кукурела (30) и Мерино (38) го решија прашањето за победникот веќе во првото полувреме. Претходно во оваа група, Туркије ја победи Грузија со 2:3 како гостин.

Во дербито на вечерта, Холандија и Полска одиграа 1:1 во Ротердам во Групата Г.

Дамфрис (28) го доведе домаќинот во водство, а Кеш (80) го постави конечниот резултат.

Двата тима сега имаат по седум бода, Холандија од три, а Полска од четири натпревари. Финска сè уште има три бода од четири натпревари.

РЕЗУЛТАТИ

група А:

Словачка - Германија 2:0 (Ханко 42, Стрелец 55)

Луксембург - Северна Ирска 1:3 (Дардари 30 / Рид 8, Чарлс 46, Девени 70)

ТАБЕЛА:

1. Северна Ирска 1 1 0 0 3-1 3

2. Словачка 1 1 0 0 2-0 3

3. Луксембург 1 0 0 1 1-3 0

4. Германија 1 0 0 1 0-2 0

група Е:

Грузија - Туркије 2:3 (Давиташвили 63, Кварачелија 90+8 / Мулдур 4, Актуркоглу 41, 53)

Бугарија - Шпанија 0:3 (Ојарзабал 5, Кукурела 30, Мерино 38)

ТАБЕЛА:

Препорачано

1. Шпанија 1 1 0 0 3-0 3

2. Туркије 1 1 0 0 3-2 3

3. Грузија 1 0 0 1 2-3 0

4. Бугарија 1 0 0 1 0-3 0

група Г:

Литванија - Малта 1:1 (Гинеитис 90+7-11м / Сатаријано 83)

Холандија - Полска 1:1 (Дамфрис 28 / Кеш 80)

ТАБЕЛА:

1. Холандија 3 2 1 0 11-1 7

2. Полска 4 2 1 1 5-3 7

3. Финска 4 2 1 1 5-5 7

4. Литванија 4 0 3 1 3-4 3

5. Малта 5 0 2 3 1-12 2

група Ј:

Казахстан - Велс 0:1 (Мур 25)

Лихтенштајн - Белгија 0:6 (Де Кајпер 29, Тилеманс 46, 70-11м, Теат 60, Де Брујне 62, Фофана 90+1)

ТАБЕЛА:

1. Велс 5 3 1 1 11-6 10

2. Северна Македонија 4 2 2 0 6-2 8

3. Белгија 3 2 1 0 11-4 7

4. Казахстан 4 1 0 3 3-5 3

5. Лихтенштајн 4 0 0 4 0-14 0

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us