Натпреварувањето во Групата А од европските квалификации за Светското првенство во фудбал 2026 започна со сензација, откако Словачка ја победи Германија со 2:0 во Братислава.

Ханчко (42) ја доведе Словачка во водство по убава акција кон крајот на првото полувреме, а Стрелец (55) ја заврши соло акцијата со одличен гол за да го зголеми резултатот на 2:0 на почетокот на второто полувреме.

Во вториот натпревар од оваа група, како што се очекуваше, Северна Ирска го победи Луксембург со 1:3 како гостин.

Директен пласман на Мундијалот кој ќе се игра во САД, Мексико и Канада следното лето ќе освои само победникот од групата.

За разлика од Германија, Шпанија беше убедлива на почетокот од својот циклус, победувајќи ја Бугарија со 0:3 како гостин во Групата Е.

Ојарзабал (5), Кукурела (30) и Мерино (38) го решија прашањето за победникот веќе во првото полувреме. Претходно во оваа група, Туркије ја победи Грузија со 2:3 како гостин.

Во дербито на вечерта, Холандија и Полска одиграа 1:1 во Ротердам во Групата Г.

Дамфрис (28) го доведе домаќинот во водство, а Кеш (80) го постави конечниот резултат.

Двата тима сега имаат по седум бода, Холандија од три, а Полска од четири натпревари. Финска сè уште има три бода од четири натпревари.

РЕЗУЛТАТИ

група А:

Словачка - Германија 2:0 (Ханко 42, Стрелец 55)

Луксембург - Северна Ирска 1:3 (Дардари 30 / Рид 8, Чарлс 46, Девени 70)

ТАБЕЛА:

1. Северна Ирска 1 1 0 0 3-1 3

2. Словачка 1 1 0 0 2-0 3

3. Луксембург 1 0 0 1 1-3 0

4. Германија 1 0 0 1 0-2 0

група Е:

Грузија - Туркије 2:3 (Давиташвили 63, Кварачелија 90+8 / Мулдур 4, Актуркоглу 41, 53)

Бугарија - Шпанија 0:3 (Ојарзабал 5, Кукурела 30, Мерино 38)

ТАБЕЛА: