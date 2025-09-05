Вчерашните натпревари од петтото коло во групите „Ц“ и „Д“ ја заокружија групната фаза на Европското првенство во кошарка, која беше обележана со елиминацијата на бранителот на титулата Шпанија, очекуваните добри игри на Туркије, Србија, Германија, Грција, Франција и борбените игри и подвизи на репрезентациите на Босна и Херцеговина и Португалија.

Во осминафиналето на Евробаскетот во Рига, Латвија, ќе се играат дуелите меѓу Туркије-Шведска, Германија-Португалија, Литванија-Литванија, Србија-Финска, Босна и Херцеговина-Полска, Италија-Словенија, Франција-Грузија и Грција-Израел.

Словенија го победи Израел со 106:96 во натпреварот од Групата Д во четврток, а Лука Дончиќ повторно одигра брилијантно со 27 поени, 11 скока и девет асистенции.

Французите беа за класа подобри од Исланѓаните со неверојатни 114:74, а за силата на „триколорите“ сведочи фактот дека девет кошаркари имаа двоцифрен број поени. Полска претрпе пораз од Белгија во оваа група (69:70), но претходно обезбеди место во следната рунда.