СПОРТ
2 мин читање
Евробаскет: БиХ, Србија, Словенија и Туркије се пласираа во осминафиналето
Во осминафиналето на Евробаскетот во Рига, Латвија, ќе се играат дуелите меѓу Туркије-Шведска, Германија-Португалија, Литванија-Литванија, Србија-Финска, Босна и Херцеговина-Полска, Италија-Словенија, Франција-Грузија и Грција-Израел
Евробаскет: БиХ, Србија, Словенија и Туркије се пласираа во осминафиналето
Грција со 90:86 ја победи Шпанија, актуелниот европски шампион и ја исфрли од турнирот / Reuters
5 септември 2025

Вчерашните натпревари од петтото коло во групите „Ц“ и „Д“ ја заокружија групната фаза на Европското првенство во кошарка, која беше обележана со елиминацијата на бранителот на титулата Шпанија, очекуваните добри игри на Туркије, Србија, Германија, Грција, Франција и борбените игри и подвизи на репрезентациите на Босна и Херцеговина и Португалија.

Во осминафиналето на Евробаскетот во Рига, Латвија, ќе се играат дуелите меѓу Туркије-Шведска, Германија-Португалија, Литванија-Литванија, Србија-Финска, Босна и Херцеговина-Полска, Италија-Словенија, Франција-Грузија и Грција-Израел.

Словенија го победи Израел со 106:96 во натпреварот од Групата Д во четврток, а Лука Дончиќ повторно одигра брилијантно со 27 поени, 11 скока и девет асистенции.

Французите беа за класа подобри од Исланѓаните со неверојатни 114:74, а за силата на „триколорите“ сведочи фактот дека девет кошаркари имаа двоцифрен број поени. Полска претрпе пораз од Белгија во оваа група (69:70), но претходно обезбеди место во следната рунда.

Препорачано

Босанските кошаркари ја победија Грузија со 84:76 и по повеќе од две децении, изборија место меѓу првите 16 во Европа. Во истата Група Ц, Италија беше пресилна за домаќините и аутсајдерите Кипар и ги победи со 89:54.

Грција ја победи Шпанија со 90:86, со што го прекина настапот на Шпанија како актуелен европски шампион. Кај Грците се врати Јанис Антетокумпо, кој имаше 25 поени, 14 скока и девет асистенции.

Натпреварите од осминафиналето на Евробаскетот се закажани за следниот викенд, а големото финале е закажано за 14 септември.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us