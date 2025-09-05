Најдобрите тенисерки во светот, Арина Сабаленка и Аманда Анисимова, ќе играат во финалето на женскиот турнир на Отвореното првенство на САД.

Во полуфиналето, кое беше реприза на минатогодишното финале, Сабаленка ја победи Американката Џесика Пегула со 4:6, 6:3 и 6:4 за нешто повеќе од два часа игра, иако локалната претставничка имаше гласна поддршка од трибините.

Сабаленка ќе има можност да ја одбрани титулата и да стане првата тенисерка со два последователни трофеи во Њујорк по Серена Вилијамс во финалната пресметка со Американката со руско потекло, Анисимова, која ја победи Наоми Осака во три сета во полуфиналето (6:7, 7:6, 6:3) по речиси три часа игра.

„На почетокот имаше многу нервоза во мојата игра, но останав позитивна. Ќе ми треба малку време да го протолкувам она што го доживеав во изминатите две недели во Њујорк. Да бидам во финалето на Отвореното првенство на САД беше мој сон и се надевам дека ќе одам до крај и ќе ја освојам титулата“, изјави Анисимова, која едно коло претходно ја победи второрангираната тенисерка во светот, Полјачката Ига Свјатек, со што ѝ се одмазди за срамниот пораз (0:6, 0:6) што го доживеа пред два месеци во финалето на Вимблдон.